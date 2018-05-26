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Объединенные силы сбили беспилотник оккупантов на Донбассе: появились фото

2.5тЧитать новость на украинском

Бойцы Операции Объединенных сил сбили на Донбассе беспилотник террористов, который разведывал позиции Вооруженных сил Украины.

"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", – сообщили в штабе ООС в Facebook.

Вражеский беспилотник

Штаб ООС

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Отмечается, что система противовоздушной обороны операции действует эффективно.

Вражеский беспилотник

Штаб ООС

"Об этом в очередной раз напомнили оккупантам", – резюмировали в штабе.

Вражеский беспилотник

Штаб ООС

Вражеский беспилотник

Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские бойцы отбили все атакки террористов на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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