Объединенные силы сбили беспилотник оккупантов на Донбассе: появились фото

Бойцы Операции Объединенных сил сбили на Донбассе беспилотник террористов, который разведывал позиции Вооруженных сил Украины.

"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", – сообщили в штабе ООС в Facebook.

Вражеский беспилотник Штаб ООС

Отмечается, что система противовоздушной обороны операции действует эффективно.

Вражеский беспилотник Штаб ООС

"Об этом в очередной раз напомнили оккупантам", – резюмировали в штабе.

Вражеский беспилотник Штаб ООС

Вражеский беспилотник Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские бойцы отбили все атакки террористов на Донбассе.