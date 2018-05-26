Объединенные силы сбили беспилотник оккупантов на Донбассе: появились фото

Бойцы Операции Объединенных сил сбили на Донбассе беспилотник террористов, который разведывал позиции Вооруженных сил Украины.
"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", – сообщили в штабе ООС в Facebook.
Вражеский беспилотник
Штаб ООС
Отмечается, что система противовоздушной обороны операции действует эффективно.
Вражеский беспилотник
Штаб ООС
"Об этом в очередной раз напомнили оккупантам", – резюмировали в штабе.
Вражеский беспилотник
Штаб ООС
Вражеский беспилотник
Штаб ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские бойцы отбили все атакки террористов на Донбассе.
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