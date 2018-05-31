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Объединенные силы разбили террористов: в "Л/ДНР" потери

17.7тЧитать новость на украинском

За минувшие сутки Объединенные силы на Донбассе уничтожили двух террористов, еще четверо получили ранения.

Также в результате атак пострадали два украинских воина, передает пресс-центр ООС на Facebook.

"Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов. На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское", - говорится в сообщении.

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"На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные рассказали о новых успехах ООС и уничтожении снайпера.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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