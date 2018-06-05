Объединенные силы перешли в активную оборону на Донбассе: есть потери

Террористы на Донбассе использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

"В течение текущих суток, 5 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Активные боевые действия продолжались преимущественно на луганском направлении. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловки", – говорится в пресс-центре штаба ООС.

Террористы вели хаотический огонь из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских бойцов вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкино и Павлополь.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Утром 5 июня, подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10". Во время боевых действий в течение текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский снайпер "снял" на мариупольском направлении пророссийского террориста.