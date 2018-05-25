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Объединенные силы мощным ударом разбили террористов: появилось видео

219.6тЧитать новость на украинском

В интернете появилось видео уничтожения украинскими военными взводного опорного пункта террористов на Донбассе.

Ролик разместил в своем Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"Видео, которое можно смотреть вечность. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС уничтожили ВОП противника, живую силу, технику и вооружение", - написал он.

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Пользователи сети поддержали действия украинских военных.

"Киностудия им. Довженко. Голливуд отдыхает!", "Тактика Израиля. Зуб за зуб! Это хорошо. Валите мерзких захватчиков!", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что "третья сила" уничтожила опорный пункт террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Рябцева Лариса
Рябцева Лариса
ИХЖЕТАМНЕТ-поэтому и наказывать за уничтожение этих ИХТАМНЕТОВ некого! На нет и суда нет!
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Mazur Igor
Mazur Igor
Президент росии путин - вонючий педофил. Мальчиков в животики лобызает. Руцкий мир...
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