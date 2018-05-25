Объединенные силы мощным ударом разбили террористов: появилось видео

В интернете появилось видео уничтожения украинскими военными взводного опорного пункта террористов на Донбассе.

Ролик разместил в своем Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"Видео, которое можно смотреть вечность. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС уничтожили ВОП противника, живую силу, технику и вооружение", - написал он.

Пользователи сети поддержали действия украинских военных.

"Киностудия им. Довженко. Голливуд отдыхает!", "Тактика Израиля. Зуб за зуб! Это хорошо. Валите мерзких захватчиков!", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что "третья сила" уничтожила опорный пункт террористов на Донбассе.