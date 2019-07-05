"Об Украине можно забыть!" Соловьев предложил Путину наглую аферу

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия должна миллионами выдавать свои паспорта, чтобы добиться исчезновения Украины.

По его словам, единственный смысл ее существования – кузница кадров, которую оккупанты должны использовать себе во благо. Преступным замыслом продажный телеведущий поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Я считаю, что мы каждый год минимум должны раздавать полтора, а то и два миллиона паспортов, привозить этих людей. Они должны быть здесь! Надо максимально облегчить эту процедуру, мы должны однозначно бороться с демографической ямой", – призвал Соловьев.

"Об Украине можно забыть! Ее надо сейчас рассматривать, на мой взгляд, исключительно как резервуар кадров. Все самые здоровые, все самые искренние люди – добро пожаловать к нам. А с бандеровцами разберутся поляки", – язвительно добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.

Также он попытался напугать украинских патриотов физическим уничтожением российскими "добровольцами".

Пропагандист заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.

Ранее рупор Кремля выражал уверенность в том, что боевые действия на Донбассе закончатся только тогда, когда Россия получит контроль над всей территорией Украины.

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