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"Об Украине можно забыть!" Соловьев предложил Путину наглую аферу

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия должна миллионами выдавать свои паспорта, чтобы добиться исчезновения Украины.

По его словам, единственный смысл ее существования – кузница кадров, которую оккупанты должны использовать себе во благо. Преступным замыслом продажный телеведущий поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Я считаю, что мы каждый год минимум должны раздавать полтора, а то и два миллиона паспортов, привозить этих людей. Они должны быть здесь! Надо максимально облегчить эту процедуру, мы должны однозначно бороться с демографической ямой", – призвал Соловьев.

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"Об Украине можно забыть! Ее надо сейчас рассматривать, на мой взгляд, исключительно как резервуар кадров. Все самые здоровые, все самые искренние люди – добро пожаловать к нам. А с бандеровцами разберутся поляки", – язвительно добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не треба лишать Европу дешевых нерабов-заробитчан. Кто же будет чистить унитазы за пшеками и прочими арабами
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Перепил Недо
Перепил Недо
Макарский Александр, ты хоть знаешь, что такое унитаз, засиратель портков?
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Smith Lera
Smith Lera
Хрін мокші, а не неньку Україну. За#бетесь пил ковтати.
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Закон Порядок
Закон Порядок
европа давно трудоресурсом пользуется.налоги собирают.а пенсии платить не будут
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