За несколько месяцев до теперь уже шестой годовщины Иловайской трагедии беседовал с одним из участников тех событий. В преддверии ежегодной медийной активности на тему Иловайска собеседник всерьез спросил: "А, правда, Вы собираетесь обвинить в этой трагедии..."?

Для меня это прозвучало дико. Следственная комиссия Верховной Рады Украины VII созыва, которую мне довелось возглавлять, проводила свою работу максимально открыто. Отчет Комиссии по расследованию обстоятельств трагических событий, которые привели к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов, а также Вооруженных сил Украины возле города Иловайск Донецкой области, обнародован 20 октября 2014 года и находится в свободном доступе. Я и сегодня готов подписаться под каждым словом в этом документе.

Каждый день войны, с первого и до сегодняшнего, мы сталкиваемся с ложью и манипуляциями многих политиков и чиновников, следователей и генералов, для которых благосклонный взгляд или похвала начальства, корпоративные, партийные и прочие интересы напрочь затмили понятия чести и достоинства.

Однако на самом деле проблема значительно глубже. Она – в готовности общества закрывать глаза на преступные действия или не менее преступное бездействие своих ситуативных кумиров.

Пока "наш сукин сын" в общественном сознании будет лучше "их сукиного сына", принцип неотвратимости наказания за преступления и политической ответственности за ложь и манипуляции работать не будет.

И до тех пор мы с вами вместо ответа на вопрос, кто виноват в трагедии, в коррупции, в предательстве, которых немало было за шесть с лишним лет войны, будем получать циничный своей лаконичностью ответ: "Во всем виноват только Путин".

Оскорбляя память павших политической конъюнктурой, мы не сможем отстоять своё право на Победу, на достойную жизнь, на защиту Закона, на то, чтобы гордо называть страну своей.

От нас с вами зависит все.