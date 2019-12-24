Есть такой завод в Донецке, который называется, точнее назывался Донгормаш. До войны он принадлежал Ахметову и входил в холдинг машиностроительных предприятий. До оккупации этот завод выпускал горношахтное оборудование: многоканатные и барабанные подъемные машины, вентиляторы главного проветривания шахт, лебедки, редукторы, подземные шахтные ленточные конвееры, шахтные парашюты и т д. Одним словом, до прихода русских на Донбасс, завод работал и выпускал продукцию. Что же происходит на заводе сейчас? Сейчас все плохо и об этом я расскажу в статье.

Но сначала немного отойдем в сторону и поговорим о том, как завод асвабадили в 2014 году.

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Сначала на завод пришли непонятные клоуны с оружием и сказали, мол слухайте сюда, мы недеросы, мы хотим 50% от выручки завода в фонд дыныры или предприятие работать не будет. Руководство завода взяло калькулятор, посчитало и решило закрыть завод+уволить работников+пригласить тех, кого уволили на аналогичные предприятия вне оккупации. Правда, много людей никуда не поехали, ибо поверили роспропаганде - расставили карманы пошире и начали ждать вагоны денег.

До 2015 года завод работал по старым заказам Ахметова с рф, но в декабре заказы закончились и отжатое предприятие уволило [асвабадило от работы] тех, кто поверили в дынырийское счастье.

Правда, в цеху под номером 8 работа кипела, оттуда не уволили никого фактически. В этом цеху работали за пайку токари, фрезеровщики, электрики и все те, кого дынырийцы пригласили за бабло ремонтировать военную технику.

С лета 2014 года по 2017 года на этом заводе были отремонтированы десятки танков, грады, сау, бмп, бтр, а также различная гусеничная техника. За такую работу платили до 18 тыс ржублей в основном.

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Дальше больше: захараст купил за счет рф 60 автобусов марки ПАЗ в рф, после чего их разобрали на территории рф и потом привезли в Донецк на сборку. Этот финт ушами был чисто пропагандистского характера, основная задумка была такая: максимально осветить в сми такой тезис как - ха! Дынырийцы собрали собственные автобусы! Кусайте локти, биндеры. Правда, авантюра с разборкой и сборкой типа дынырийского автобуса Донбасс стоила россиянам больше 100 млн ржублей. Но то таке, то детали и рф не при чем к войне на Донбассе, у вас нет доказательств и все такое.

Вроде бы после старта сборки автобусов все наладилось, даже появились новые рабочие места, рышпублика развиваицца и все такое + даже еще 30 автобусов разобранных завезли. Только не было отмашки работникам предприятия их собирать. Но то таке. Потом захарченко неудачно сходил в кафе и автобусы так и легли мертвым грузом, макакам не до машин было, они власть делили.

Ну, а цех номер 8 в это время делал то, что и делал раньше - ремонтировал военную технику и днем, и ночью. С тем всем добром, которое не продали на заводе и не порезали на металл, поступили на предприятии просто - его продали, шоб отдать людям хоть какую-то часть зарплаты [не, никто не думал о том, шо людям жрать нечего, просто никто не хотел социального бунта и возмущений в соцсетях].

С 2014 по 2016 год в завод не раз прилетали снаряды и случались различные чп по тупости и пожары. С пожарами, правда все обстояло очень интересно: в основном дрг Хунты поджигала именно те цеха, которые были размародерены макаками дыныры [асвабаждены в смысле]. По моим данным более 60% цехов вывезены в рф и порезаны на металл [и это сделали не солдаты НАТО, неа].

Зимой 2018 года на заводе, в одном из цехов, случился обвал крыши и в итоге цех стал тупо непригоден для работы + пришел асвабадец станкам, которые находились в цеху. Да, часть из станков, на которые упала крыша, реально пытались восстановить. Но бОльшую часть станков в итоге тупо порезали на металл и на том восстановление закончилось.

Со здания заводоуправления, где находились представители голландского холдинга, вывезена [асвабаждена] вся мебель, вся компьютерная техника, вывезена в рф вся техническая документация.

Эпилог. Сейчас на заводе, в цеху номер 8, работают до 100 человек, которые ремонтируют, по состоянию на сейчас, если не ошибаюсь, именно танки. Вроде даже есть небольшой участок завода, где еще типа шото пытаются ремонтировать шахтное оборудование, но производство, аналогичное довоенному, тупо стоИт. И никогда больше не заработает. Ибо танки нужнее, чем горношахтное оборудование

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