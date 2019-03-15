О ребенке не знала: в деле девочки-маугли из РФ произошел новый поворот

Девочку-маугли, которую полиция обнаружила в квартире в центре Москвы среди завалов мусора, может удочерить родная тетя.
Женщина уже подала документы в органы опеки, сообщает "Комсомольская правда". По словам родственницы, о существовании 5-летней Лиды она не знала.
"Много людей предлагают свою помощь, поддержку, есть обращения с вопросами об усыновлении ребенка. В настоящее время удалось найти родственников малышки – это ее тетя, которая изъявила желание забрать ребенка к себе в семью", – рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами. Для этого мать должны официально лишить родительских прав.
Известно, что у тети ребенка есть дочка, однако она готова принять и Лиду. Как рассказала сама женщина, с матерью девочки она поссорилась 8 лет назад и о племяннице впервые узнала из новостей.
Ребенок сейчас находится в больнице. По словам врачей, она быстро идет на поправку и удивляет каждый день новыми успехами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 марта в Москве в одной из квартир спасатели нашли 5-летнюю девочку-маугли. У ребенка, который долгое время находился среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.
Позднее СК РФ опубликовал видео из жилища. Абсолютно вся квартира завалена различным мусором. Пол занят грудами грязной одежды, игрушек, книг, стульями, остатками еды. Диван опрокинут, под ним и вокруг него тоже рассыпан мусор. Квартира пропахла гнилью.
Врачи рассказали, что ребенок молчит и боится оставаться один.
Отец девочки-маугли — гражданин Украины. Соседи считают, что после расставания с мужем у матери Лиды начались проблемы с психикой.
Гаращенко заявила, что переживает за свою дочь и намерена за нее бороться.
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