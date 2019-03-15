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О ребенке не знала: в деле девочки-маугли из РФ произошел новый поворот

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Девочку-маугли, которую полиция обнаружила в квартире в центре Москвы среди завалов мусора, может удочерить родная тетя.

Женщина уже подала документы в органы опеки, сообщает "Комсомольская правда". По словам родственницы, о существовании 5-летней Лиды она не знала.

"Много людей предлагают свою помощь, поддержку, есть обращения с вопросами об усыновлении ребенка. В настоящее время удалось найти родственников малышки – это ее тетя, которая изъявила желание забрать ребенка к себе в семью", – рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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О ребенке не знала: в деле девочки-маугли из РФ произошел новый поворот

Скриншот из видео

О ребенке не знала: в деле девочки-маугли из РФ произошел новый поворот

Скриншот из видео

О ребенке не знала: в деле девочки-маугли из РФ произошел новый поворот

Скриншот из видео

Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами. Для этого мать должны официально лишить родительских прав.

Известно, что у тети ребенка есть дочка, однако она готова принять и Лиду. Как рассказала сама женщина, с матерью девочки она поссорилась 8 лет назад и о племяннице впервые узнала из новостей.

Ребенок сейчас находится в больнице. По словам врачей, она быстро идет на поправку и удивляет каждый день новыми успехами.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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