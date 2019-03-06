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"Няш-мяш, Крым наш": "ляп" росСМИ с украденным полуостровом разозлил фанатов Путина

7.1тЧитать материал на украинском

Российское оппозиционное издание "МБХ медиа" исправило ошибочное заявление о "воссоединении Крыма с Россией", назвав аннексию украинского полуострова "присоединением".

Такой ляп росСМИ допустило на своей странице в Twitter. На это обратил внимание прокремлевский Telegram-канал "Русское будущее".

Сообщение "МБХ медиа" касалось новости о том, что депутат Госдумы РФ и бывшая так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская стала лицом крымской косметики.

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"Лимитированная серия посвящена годовщине "присоединения" Крыма к России. На этикетках будет написано "Няш-мяш, Крым наш", — говорится в отредактированном тексте "МБХ медиа".

"Няш-мяш, Крым наш": "ляп" росСМИ с украденным полуостровом разозлил фанатов Путина

Скриншот

"Когда написал в оппозиционном Twitter про воссоединение Крыма с Россией, а затем получил по голове от начальства, удалил твит и заменил воссоединение на "присоединение" в кавычках. Жалкое зрелище", - прокомментировали на канале "Русское будущее".

"Няш-мяш, Крым наш": "ляп" росСМИ с украденным полуостровом разозлил фанатов Путина

Скриншот Telegram-канала "Русское будущее"

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее росСМИ рассекретили "оборону" Крымского моста. Причиной повышенной готовности армии РФ защищать сооружение названы "нередкие заявления Киева о необходимости атаковать переправу". Система защиты инициирована якобы "для предотвращения подобных инцидентов".

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Блть,какие мокши убогие.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Вот это нововость свидомым надо дрочить вдойне.
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