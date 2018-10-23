Нужны операции: Савченко заявила о проблемах со здоровьем

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях на колене.

О своих проблемах она сообщила во время заседания Шевченковского районного суда во вторник, 23 октября, передает "Украинская правда".

"Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестообразной связки", – сказала она.

Нардеп утверждает, что из-за нехватки движений в следственном изоляторе у нее началось воспаление. При этом, врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период будет длиться от 6 до 9 месяцев. Сейчас врачи посоветовали ей заниматься на тренажерах.

"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз ", – отметила Савченко.

Во вторник, 23 октября, суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Савченко инкриминируют сговор с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны.