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"Нужны люди и территория": террорист из России признался, зачем убивает украинцев на Донбассе

1.6т Читать материал на украинском

Российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс, потому что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".

Об этом наемник заявил в интервью сепаратистскому изданию News Front.

"Для меня население Украины, Белоруссии и России является неотъемлемой частью одной русской нации, и я никогда не разделял эти три народа, и эти три страны. Россия для меня – представитель интересов русской цивилизации в мире, а целью является развитие, выживание, накопление ресурсов, поэтому Украина — это еще 40 млн. русских, Белоруссия еще 10 млн. Если мы посмотрим на события, происходящие на юго-востоке Украины, то с точки зрения международного права Донбасс проявляет сепаратизм, он отделяется от украинского государства, но если смотреть на эти события с точки зрения цивилизационного уровня, то Украина проявляет сепаратизм цивилизационный. Поэтому Донбасс возвращается в русло русской цивилизации", - выдал террорист.

Новости
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Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Антон Горохов "Грант"

Антон Горохов "Грант"

"Миротворец"

Отвечая на вопрос, почему "украинцы забыли, что они русские", боевик "ДНР" рассказал, что это "результат действий австро-венгерской и немецкой разведок: поляки, на самом деле, тоже этнические славяне, но они являются частью западной цивилизации".

Отметим, что Горохов родился в Саратове в 1994 году, воевал в составе НВФ "Призрак", внесен в базу "Миротворца" как командир группы БпЛА.

"Нужны люди и территория": террорист из России признался, зачем убивает украинцев на Донбассе

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе убили опасного террориста "Батю".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Забралов Ник
Забралов Ник
тільки цитата їхньої "грустної лошаді" підходить " Д... ...." Україна окупована 350 років, московією!!!! - крапка.Про який сепаратизм йде мова, коли українці 350 років вели НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ!!! це русоваті ніколи не збагнути!!
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