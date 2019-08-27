"Нужны люди и территория": террорист из России признался, зачем убивает украинцев на Донбассе

Российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс, потому что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".

Об этом наемник заявил в интервью сепаратистскому изданию News Front.

"Для меня население Украины, Белоруссии и России является неотъемлемой частью одной русской нации, и я никогда не разделял эти три народа, и эти три страны. Россия для меня – представитель интересов русской цивилизации в мире, а целью является развитие, выживание, накопление ресурсов, поэтому Украина — это еще 40 млн. русских, Белоруссия еще 10 млн. Если мы посмотрим на события, происходящие на юго-востоке Украины, то с точки зрения международного права Донбасс проявляет сепаратизм, он отделяется от украинского государства, но если смотреть на эти события с точки зрения цивилизационного уровня, то Украина проявляет сепаратизм цивилизационный. Поэтому Донбасс возвращается в русло русской цивилизации", - выдал террорист.

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Антон Горохов "Грант" "Миротворец"

Отвечая на вопрос, почему "украинцы забыли, что они русские", боевик "ДНР" рассказал, что это "результат действий австро-венгерской и немецкой разведок: поляки, на самом деле, тоже этнические славяне, но они являются частью западной цивилизации".

Отметим, что Горохов родился в Саратове в 1994 году, воевал в составе НВФ "Призрак", внесен в базу "Миротворца" как командир группы БпЛА.

"Миротворец"

"Грант" (https://t.co/60n931FyxA): я приехал на Донбасс убивать украинцев, потому что для выживания русской цивилизации нам нужны население и территория Украины и Беларуси (https://t.co/kKskJjTG23) #Горохов #роа #рашизм pic.twitter.com/X9emgIsnVh — Necro Mancer (@666_mancer) August 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе убили опасного террориста "Батю".

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