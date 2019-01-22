МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Нужно разбирать!'' В России забили тревогу из-за Крымского моста

Читать материал на украинском

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост могут скоро разобрать, или он сам разрушится.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Фактам".

"Керченский мост — вещь абсолютно бесполезная и, по большому счету, нужная всего одному человеку — президенту России Владимиру Путину. К тому же долго он не простоит. Его надо либо разбирать, либо он разрушится сам", — отметил он.

''Нужно разбирать!'' В России забили тревогу из-за Крымского моста

"Крым.Реалии"

Ученый также подчеркнул, что сооружение нельзя было вообще строить.

Новости
''Это был не Путин!'' Всплыл неожиданный факт о поездке президента РФ по Крымскому мосту

"Я, конечно, понимаю, что всех или, по крайней мере, многих интересует, когда наконец-то смоет этот никому не нужный Керченский мост, — отметил Медовар. — Могу ответить — смоет. Только вот не хочется никаких трагедий. Надеюсь, что при этом никто не погибнет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
9
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё в 2016 году. ентот самый Медовар утверждал, что Мост невозможно построить. Теперь оно утверждает, что его смоет. Да к тому же оно является членом партии «Яблоко». О чём тут ещё можно говорить?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Медовар на все руки от скуки. Обоз, вам самим не смешно??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Как смешны потуги рагулей хоть с чего нибудь высосать перемогу))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги