''Нужно разбирать!'' В России забили тревогу из-за Крымского моста

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост могут скоро разобрать, или он сам разрушится.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Фактам".

"Керченский мост — вещь абсолютно бесполезная и, по большому счету, нужная всего одному человеку — президенту России Владимиру Путину. К тому же долго он не простоит. Его надо либо разбирать, либо он разрушится сам", — отметил он.

"Крым.Реалии"

Ученый также подчеркнул, что сооружение нельзя было вообще строить.

"Я, конечно, понимаю, что всех или, по крайней мере, многих интересует, когда наконец-то смоет этот никому не нужный Керченский мост, — отметил Медовар. — Могу ответить — смоет. Только вот не хочется никаких трагедий. Надеюсь, что при этом никто не погибнет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

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