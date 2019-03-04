"Нужно повесить!" Гиркин высказался об "измене" террористки "ДНР"

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал переход на сторону Украины бывшей террористки "Л/ДНР", командира танкового экипажа Светланы Дрюк с позывным "Ветерок".

"Добровольно присоединившись к народному движению "в толпе", они считают себя вправе также добровольно его и покинуть, — когда чувствуют, что настроение толпы изменилось", — написал он в запрещенной в Украине сети "ВКонтакте".

По его мнению, огорчаться особо не стоит, ничего страшного в единичном предательстве нет, "но повесить данное существо за измену при случае будет совершенно необходимо".

Светлана Дрюк Скриншот видео

"Не из мести, а чтобы другим неповадно было, и чтобы военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти. Но специально за ним охотиться, конечно, не следует", — добавил Гиркин.

В любом случае, по его убеждению, до таких "Ветерков" очередь дойдет очень не скоро.

"Пусть живет себе пока и, насколько возможно, радуется этому подобию жизни. Не всем доступно раскаяние Иуды", — заключил бывший главарь "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлану называли символом Новороссии. Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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