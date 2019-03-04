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"Нужно повесить!" Гиркин высказался об "измене" террористки "ДНР"

30.9тЧитать материал на украинском

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал переход на сторону Украины бывшей террористки "Л/ДНР", командира танкового экипажа Светланы Дрюк с позывным "Ветерок".

"Добровольно присоединившись к народному движению "в толпе", они считают себя вправе также добровольно его и покинуть, — когда чувствуют, что настроение толпы изменилось", — написал он в запрещенной в Украине сети "ВКонтакте".

По его мнению, огорчаться особо не стоит, ничего страшного в единичном предательстве нет, "но повесить данное существо за измену при случае будет совершенно необходимо".

Светлана Дрюк

Светлана Дрюк

Скриншот видео

"Не из мести, а чтобы другим неповадно было, и чтобы военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти. Но специально за ним охотиться, конечно, не следует", — добавил Гиркин.

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В любом случае, по его убеждению, до таких "Ветерков" очередь дойдет очень не скоро.

"Пусть живет себе пока и, насколько возможно, радуется этому подобию жизни. Не всем доступно раскаяние Иуды", — заключил бывший главарь "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлану называли символом Новороссии. Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
Иудой она была когда предала Украину, а теперь хочет просто перестать ею быть.Все кацапы( и Гиркин) отличаются ОСОБОЙ лживостью и изворотливостью.Страна Урок.(т.е. будущих и прошлых зэков) Они всегда ведут себя как у прокурора- перекручивают и перевирают все на свете-.РЕДКАЯ по мерзости и агрессивности порода человекообразных
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3
0
Иванов Александр
Иванов Александр
Вот тут я с гиркиным абсолютно солидарен!
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Xidjanova Aniram
Xidjanova Aniram
Фууууу:"Кремль не пожалел денег снять полнометражный фильм".. До чего опустилась "великая российская империя"
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