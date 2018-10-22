''Нужно быть аккуратнее!'' В Крыму разгорелся новый скандал из-за шокирующего видео с Росляковым

В оккупированном Крыму уволили директора телеканала "Таврида" Николая Долгачева после запуска в эфир видео, на котором показан вероятный сообщник керченского стрелка Владислава Рослякова.

Официального подтверждения не обнародовали, однако сам Долгачев убрал со своей странице в Facebook должность "директор", пишет в Telegram "Крымский канал".

"После утренней воскресной программы "Вести-Крым. События недели" Долгачев через Facebook объяснил показанный материал призывом "быть аккуратнее с информацией", — обратили внимание в соцсети.

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Напомним, что видеозапись, на которой Владислав Росляков перед началом массового расстрела здоровается с неизвестным, 21 октября было обнародовано на нескольких сайтах и показано в эфире телеканалов.

Скриншот удаленного видео

Спустя несколько часов стало известно, что эта видеозапись была удалена со всех ресурсов, также были "зачищены" все ссылки на нее.

Как писал OBOZREVATEL, после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков якобы совершил суицид. Однако эксперты-криминалисты и внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на ряд странностей в официальной версии оккупационной власти.