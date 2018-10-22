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''Нужно быть аккуратнее!'' В Крыму разгорелся новый скандал из-за шокирующего видео с Росляковым

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В оккупированном Крыму уволили директора телеканала "Таврида" Николая Долгачева после запуска в эфир видео, на котором показан вероятный сообщник керченского стрелка Владислава Рослякова.

Официального подтверждения не обнародовали, однако сам Долгачев убрал со своей странице в Facebook должность "директор", пишет в Telegram "Крымский канал".

"После утренней воскресной программы "Вести-Крым. События недели" Долгачев через Facebook объяснил показанный материал призывом "быть аккуратнее с информацией", — обратили внимание в соцсети.

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Напомним, что видеозапись, на которой Владислав Росляков перед началом массового расстрела здоровается с неизвестным, 21 октября было обнародовано на нескольких сайтах и показано в эфире телеканалов.

В Крыму разгорелся новый скандал из-за видео с Росляковым

Скриншот удаленного видео

Спустя несколько часов стало известно, что эта видеозапись была удалена со всех ресурсов, также были "зачищены" все ссылки на нее.

Как писал OBOZREVATEL, после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков якобы совершил суицид. Однако эксперты-криминалисты и внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на ряд странностей в официальной версии оккупационной власти.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
В Российских спецслужбах остались одни белые нитки , что ни сошьют всё бросается в глаза своей несуразностью .
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13
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Volovik Oleg, Что именно несуразность.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Если уволили, значит правильно сделали. Нефиг кого то публично обвинять, за то что всего лишь поздоровался с предполагаемым убийцой
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