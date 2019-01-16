''Нужна вся'': человек Путина проговорился о планах России на Украину

Бывший депутат Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, проболтался о планах России на Украину.

На завуалированное заявление Маркова о том, что оккупацией Крыма и Донбасса агрессия Кремля против Украины не окончится, обратил внимание российский журналист Николай Руденский.

"Марков на "Эхе" [радиостанция "Эхо Москвы"] (тихо, проникновенно): "Украина — это же часть России. Вот если в вашей квартире одну комнату захватила банда — вы что думаете, им нужна одна эта комната? Нет. Им нужна вся ваша квартира", — написал журналист на своей странице в Facebook.

"То, что если захватили комнату (Крым с Донбассом), хотят и всю квартиру оттяпать — не сомневаются", "Все так и есть", "А если у меня однокомнатная квартира?" "Прям выдаёт сокровенное", "Лишнее сболтнул", — пишут в комментариях.

Сергей Марков facebook.com/sergey.markov

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков "невзначай" заявил, что "добровольцы" из России воюют на Донбассе с лета 2014 года.

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