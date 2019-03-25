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Нужна срочная операция: отец Гриба рассказал о страшной болезни сына

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Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого приговорили в России к шести годам лишения свободы за якобы призывы к теракту, тяжело болен и нуждается в срочной операции. Однако в российской тюрьме ему отказывают в необходимой медицинской помощи.

Об этом рассказал в эфире ObozTV Игорь Гриб, отец Павла Гриба. По его словам, именно отсутствие медпомощи побудило узника Кремля объявить голодовку.

Как рассказал Игорь Гриб, суд, вынесший приговор Павлу, никак не принимал во внимание состояние его здоровья: "На все предыдущие пять заседаний вызывалась этим же судом скорая помощь, которая делала обезболивающий укол, и суд продолжал свою деятельность. В связи с этим Павел объявил голодовку".

"Состояние здоровья у него очень плохое, он присутствовал на всех заседаниях с повышенной температурой, и уже на предпоследнем заседании в четверг, когда были судебные дебаты, когда скорая приехала к Павлу крайний раз, российский медицинский работник заявил, что Павла необходимо госпитализировать. Но суд отбросил это замечание и продолжил свое судилище", – сообщил он.

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Отец политзаключенного отметил, что суд показал "весь цинизм так называемой российской фемиды", и подчеркнул, что если Павлу не предоставят помощь, последствия будут "действительно страшными".

"У него один глаз почти не видит, а второй видит на 30-40%. Но это не смертельно. Смертельно – это синдром портальной гипертензии, может в любой момент открыться внутреннее кровотечение. Учитывая, что он сейчас объявил голодовку, это может быть в любой момент. Он пьет только воду. Жена была в этом СИЗО, носила передачу Павлу, она ему передала только две бутылки воды и два мандарина. Павел отказался от еды, сказал – мама, не носи мне еды, я голодаю", – рассказал он.

Комментируя возможность освобождения сына, Игорь Гриб заявил, что в РФ "решения принимаются в одном месте – явно не в суде города Ростов, и решения относительно политзаключенных принимаются одним человеком".

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"Потому стоит вопрос, кто конкретно может, а это уже вопрос к персоналиям, конкретным мировым лидерам, которые могут обратиться к одному человеку, который принимает решения. Мы уже не поднимаем сейчас вопрос освобождения, мы поднимаем вопрос адекватной медицинской помощи, которая Павлу не предоставляется. Ему нужна срочная операция, которая бы позволила ему просто дальше жить", – заключил он.

Павел Гриб

Павел Гриб

ukrinform.ru

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в России
Персона
Павел Гриб
Место
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
То-есть если у меня тяжелая форма свинки, то я могу пойти, перерезать глотку папе Гриба ножом, а потом из-за болезни требовать меня не наказывать? Так что ли?
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Семенов Александр
Семенов Александр
Ампутация головного мозга, пораженного свидомизмом, Удаление вросшей в голову кастрюли, и обрезание рогов,Вот неполный перечень срочных операций необходимых Грибу
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Шесть лет трудотерапии на свежем воздухе в местах где всякую заразу лечат вымораживанием пойдут на пользу больному рагулю.
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