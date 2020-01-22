"Нужна деэскалация": Загороднюк рассказал, чего ждут жители Донбасса от Украины

Население Донбасса в первую очередь ждет от Украины окончания боевых действий и обеспечения экономического роста своего региона.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Интерфакс-Украина. Он также подчеркнул, что государство должно следовать своим путем, направленным на окончание войны дипломатическими методами, и не сворачивать с него ни при каких обстоятельствах.

"Я общался с местным населением в районах проведения операции Объединенных сил. Без протокола, так сказать. На самом деле им нужна деэскалация, насколько это вообще возможно, и любой экономический рост. Потому что там экономическая депрессия, реально очень тяжелая ситуация. А без экономического роста все наши политические попытки будут серьезно тормозиться. То есть экономика – это важная часть стратегии. Это не военная часть, но с точки зрения безопасности и обороны без экономики никак", – уверен министр обороны.

Что касается идей восстановления торговых отношений и железнодорожного сообщения между свободной Украиной и временно оккупированными территориями, то Загороднюк подчеркнул, что каждый из пунктов требует отдельного подхода. По его словам, о железнодорожном сообщении пока рано говорить, поскольку вопрос еще изучается. Торговля же, считает Загороднюк, на государственном уровне пока невозможна.

Жители Донбасса

"Восстановление не рассматривается в наших стратегических интересах. Потому что мы, в первую очередь, смотрим с точки зрения угроз, рисков. По гуманитарной составляющей – абсолютно никаких проблем. Наоборот – она ​​должна быть. Потому что, действительно, люди, которые живут на той стороне, должны видеть, что мы их ждем", – объяснил министр обороны.

"Конечно, я не говорю о тех людях, которые осуществляли или осуществляют до сих пор преступления (а это происходит каждый день) – я имею в виду обычных мирных людей. Но какие могут быть отношения с террористическими образованиями?" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Загороднюк заявил, что Украина выступает против полного разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским соглашениям и приведет к заморозке конфликта.

Также он поделился планами по реформированию ВСУ. Министр отметил, что его ведомство намерено изменить структуру армии так, чтобы "перебросить" должности в боевые части.

Ранее Загороднюк сообщил, что в январе 2020 году в Украине началось внедрение первых дорожных карт ВСУ на стандарты НАТО.

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