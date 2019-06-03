"Нужен перевод на русский!" В "ДНР" задумали подлость для детей

Террористы на блокпостах в "Донецкой народной республике" (ДНР) предупредили, что вскоре не будут пропускать через линию разграничения несовершеннолетних с документами, выданными украинскими учреждениями.

Люди столкнулись с этой проблемой при выезде на мирную территорию Украины, передают "Факты".

"Сказали, что у детей должны быть "документы", выданные так называемой властью "ДНР" — свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык. Мы подсчитали. Что такой перевод обойдется в 900 рублей (около 400 грн. — Ред.) на каждого ребенка", - рассказал местный житель.

По его словам, из-за кампании "паспортизации от Путина" очереди к нотариусам теперь с записью на неделю, а то и на месяц вперед.

Террористы "ДНР" 24 канал

"И на заверенные переводы документов нотариусы, пользуясь такой востребованностью, подняли цену: если ранее перевести и заверить один документ, например, свидетельство о рождении, стоило примерно 150−200 рублей, то теперь это может стоить от 400 до 900 рублей. Никаких "официальных" распоряжений на эту тему мы нигде не нашли", — добавил собеседник.

Жители оккупированных территорий возмущаются, потому что даже в так называемой конституции "ДНР" украинский язык обозначен как второй государственный и его по-прежнему преподают в школах. Но оккупационные власти на возмущения людей никак не реагируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Донецкой и Луганской народных республик" не пропускают детей с неподконтрольных территорий для сдачи внешнего независимое оценивания.

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