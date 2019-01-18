Нужен компромисс: отец пленного украинского моряка выступил с неожиданным заявлением

Сегодняшние действия по освобождению украинских моряков из российского плена абсолютно неэффективны. Очень много людей делают вид, что причастны к этому, но результатов до сих пор нет.
Об этом в эфире ObozTV заявил отец одного из моряков, Василия Сороки, Виктор Сорока. Он подчеркнул, что все родители пленных недовольны работой по их освобождению.
"Я вам как отец хочу сказать: тут не надо никому показывать свою принципиальность. Сегодня нужно идти на компромисс. Если у нас не получается их вернуть как военнопленных, Россия этого не признает... так она и не собирается признавать, она доведет это до суда и посадит их как преступников, и даст им срок!" – возмутился Сорока.
По его мнению, Украине следует пойти на обмен, предложив России пленных сепаратистов, которые содержатся на украинской территории. Причем формат обмена может быть любым: и один к двум, и один к трем, и т.д.
"Нам есть кого предложить. Отдавать тех сепаров, которые сидят в наших тюрьмах и менять их на наших ребят! В первую очередь надо забрать раненых, чтобы можно было прооперировать их!" – подвел итог отец военнопленного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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