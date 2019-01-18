Нужен компромисс: отец пленного украинского моряка выступил с неожиданным заявлением

Сегодняшние действия по освобождению украинских моряков из российского плена абсолютно неэффективны. Очень много людей делают вид, что причастны к этому, но результатов до сих пор нет.

Об этом в эфире ObozTV заявил отец одного из моряков, Василия Сороки, Виктор Сорока. Он подчеркнул, что все родители пленных недовольны работой по их освобождению.

"Я вам как отец хочу сказать: тут не надо никому показывать свою принципиальность. Сегодня нужно идти на компромисс. Если у нас не получается их вернуть как военнопленных, Россия этого не признает... так она и не собирается признавать, она доведет это до суда и посадит их как преступников, и даст им срок!" – возмутился Сорока.

По его мнению, Украине следует пойти на обмен, предложив России пленных сепаратистов, которые содержатся на украинской территории. Причем формат обмена может быть любым: и один к двум, и один к трем, и т.д.

"Нам есть кого предложить. Отдавать тех сепаров, которые сидят в наших тюрьмах и менять их на наших ребят! В первую очередь надо забрать раненых, чтобы можно было прооперировать их!" – подвел итог отец военнопленного.

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