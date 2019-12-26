Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве, волонтера и детского кардиохирурга Юлии Кузьменко показал распечатки ее скандального разговора с "лицом Т" о так называемой сакральной жертве.

Так, документы он показал на своей странице в Facebook. По его словам, о содержании этого разговора шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства Шеремета. (Чтобы прочесть распечатки, доскролльте до конца страницы).

"На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь, внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа..." – написал он.

Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета

В разговоре, в частности, есть такой отрывок:

Т: Вот эти все наши киевские движи, они все до п*зды Украине в целом.

К: Да.

Т:...Нам нужен герой-жертва.

К: Вот это номер один, я бы сказала.

Напомним, суд 24 декабря принял решение оставить Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Кузьменко; волонтерке и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей.

Одной из причин, по которой Антоненко оставили под арестом, стали новые улики против него. Полиция выяснила, что для подрыва авто Шеремета использовалось вещество, аналогичное тому, остатки которого полиция нашла в изъятой в Антоненко мине.

Под зданием Апелляционного суда города Киева 24 декабря перед заседанием по делу об апелляции относительно меры пресечения для Кузьменко собрали более 100 правоохранителей.

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