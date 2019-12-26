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26 декабря • обновлено в 07:55
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"Нужен герой-жертва! Все до п*зды!" Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета опубликовал скандальный разговор

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Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве, волонтера и детского кардиохирурга Юлии Кузьменко показал распечатки ее скандального разговора с "лицом Т" о так называемой сакральной жертве.

Так, документы он показал на своей странице в Facebook. По его словам, о содержании этого разговора шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства Шеремета. (Чтобы прочесть распечатки, доскролльте до конца страницы).

"На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь, внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа..." – написал он.

Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета

Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета

В разговоре, в частности, есть такой отрывок:

Т: Вот эти все наши киевские движи, они все до п*зды Украине в целом.

К: Да.

Т:...Нам нужен герой-жертва.

К: Вот это номер один, я бы сказала.

Адвокат Кузьменко опубликовал скандальный разговор о "жертве"
Адвокат Кузьменко опубликовал скандальный разговор о "жертве"
Адвокат Кузьменко опубликовал скандальный разговор о "жертве"

Напомним, суд 24 декабря принял решение оставить Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Кузьменко; волонтерке и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

  • Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей.

  • Одной из причин, по которой Антоненко оставили под арестом, стали новые улики против него. Полиция выяснила, что для подрыва авто Шеремета использовалось вещество, аналогичное тому, остатки которого полиция нашла в изъятой в Антоненко мине.

  • Под зданием Апелляционного суда города Киева 24 декабря перед заседанием по делу об апелляции относительно меры пресечения для Кузьменко собрали более 100 правоохранителей.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Юлия Кузьменко
Место
Украина
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это который вчера в суде в истерике бился?
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филя филя
филя филя
посадят как пить дать (с)
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Хо Хол
Хо Хол
Xepой с несколькими судимостями :D
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