"Убийца моего мужа прятался три дня": подробности скандала с помощником "слуги народа"

Депутат от партии "Слуга народа" Анна Бондарь официально взяла себе в помощники Виталия Запорожца – человека, осужденного за умышленное убийство. Как выяснилось, вместо 14 лет он отсидел... чуть более двух.

С момента убийства начальника Калитянского отделения милиции Николая Симоненко прошло восемь лет. С тех пор его жена Ирина не общалась с журналистами, но с OBOZREVATEL решила поделиться воспоминаниями.

Виталий Запорожец (во время судебного процесса в 2011 г.) и народный депутат Анна Бондарь

Не осознавала трагедию

Убийство произошла в ночь на 4 сентябре 2011 года в селе Семиполки Киевской области.

"В 08:45 мне позвонил друг мужа, с которым они начинали работать. Спросил меня, где Николай? Я ответила, что на работе. И удивилась, почему он не звонит мужу на мобильный. Начала расспрашивать, выдвигать разные версии – ранен или... убит? Друг молчал", – вспоминает тот день Ирина.

Она говорит, что тогда будто застыла. "Через несколько часов друг Николая приехал ко мне на своей машине. Он сопровождал меня в броварской морг на опознание (так как своего транспорта у нас не было). Может, он что-то рассказывал по дороге, но я все время молчала. Не осознавала полностью произошедшее", – рассказала женщина.

37-летний майор милиции, начальник Калитянского поселкового отдела внутренних дел Симоненко был убит выстрелом из охотничьего ружья возле кафе в селе Семиполки. Милиционер якобы сделал замечание Запорожцу относительно его поведения. В итоге последний сходил домой, взял ружье и сделал роковой выстрел в милиционера. Потом несколько дней прятался, пока его не нашли правоохранители.

Со слов вдовы, убийство произошло вблизи кафе. Смерть наступила от внутреннего кровоизлияния. Позже диспетчера скорой обвиняли в том, что медики приехали поздно. На одном из судебных заседаний была включена запись звонка в скорую, как доказательство.

"Звонили какие-то молодые люди. В скорой решили, что они балуются, и бросили трубку. Когда позвонили во второй раз, диспетчер пригрозил вызвать милицию, на что те крикнули: "Правильно, вызывайте!" – вспоминает Ирина.

Сразу после убийства Запорожец скрылся с места преступления. По словам вдовы милиционера, через три дня поисков мужчина был пойман. Силовики вычислили, что преступник прячется у одной из женщины, и устроили ему засаду.

Виталий Запорожец после убийства скрывался от правоохранителей

"Отец умер через два года"

Семья тяжело переживала трагедию. "Осознание, что мужа больше нет, пришло не сразу. Поначалу с сыном воспринимали его отсутствие, как внеочередное дежурство, ведь Николай мог уйти в четыре вечера, а вернуться в четыре утра. Либо заступить на сутки. Когда же наконец пришло осознание - каменная стена рухнула", – отмечает женщина.

Очень тяжело трагедию переживал отец Николая – Михаил Николаевич. Со слов Ирины, в первые дни трагедии отец готов был разобраться с убийцей сына. " И вот, через два года отца мужа не стало. Мама Николая Михайловича при каждом вспоминании о сыне до сих пор всегда плачет", – сказала Ирина.

Очень тяжело перенес утрату отца и сын Максим, которому на тот момент было 15 лет. Ирина говорит, что подростка даже на суды не брали, чтобы не травмировать его психику.

Женщина вспоминает, что в тот момент боялась за сына, чтобы он не бросил школу, но к счастью, мальчик выстоял. Он не только закончил школу, но поступил в вуз и уже получил диплом магистра. На сегодняшний день работает по специальности.

"Хотя и были предложения от милиции пойти по следам отца, но сын отказался", - сказала Ирина.

Правоохранительные органы не оставляли семью без внимания. "До совершеннолетия сына милиционеры поддерживали семью как морально, так и материально. Интересовались, как учится сын, какова его успеваемость и увлечения", – отметила она.

"Внебрачные дети"

О Виталии Запорожце Ирина мало что знает. Говорит, что до трагедии никогда о нем не слышала ни от знакомых, ни от мужа, который о своей работе практически ничего не рассказывал.

"Просил ли Запорожец на суде прощения? Я этого уже не помню. Кажется, он говорил, что не хотел стрелять. Может, в тот момент у него "накипело"? Однако есть миллион способов, чтобы разобраться с человеком, но тот, который выбрал Запорожец, был просто безумным. Он сам себя и наказал!" – сказала она.

Ирина вспоминает, что на заседаниях Запорожец был довольно сдержан, а вот во время перерыва "вел себя довольно дерзко".

Запорожец выстрелил в майора у входа в кафе-бар

В целом о судебных заседаниях вдова милиционера говорит, как "о вырванных годах своей жизни". Выступали свидетели, которые говорили много плохого об убитом милиционере, вменяли ему вымогательство, побои. Говорили, что изменял... Журналистам OBOZREVATEL Ирина призналась, что после одного из заседаний, была готова услышать даже о "внебрачном" ребенке ее мужа. К счастью, этого не подтвердилась.

"Если бы ДНК-экспертиза подтвердила этот факт, я бы нашла выход, как жить с этим дальше", – рассказала она.

На вопрос журналистов OBOZREVATEL о материальном положении, Ирина сообщила, что семья не испытывала недостатка.

"Муж зарабатывал, я тоже работала и никогда не отказывались от помощи родителей. Проживали в квартире, в которой вырос муж", – уточнила женщина.

Практически каждое судебное заседание сопровождалось митингами и угрозами в адрес силовиков. Подключились активисты-националисты, заявляли о "ментовском произволе" и "адекватной ответной реакции". Ирина говорит, что лично ей и ее семье прямых угроз не поступало.

Напомним, что Семиполки тогда разделились на два лагеря: одни люди поддерживали Запорожца, другие – исключительно закон. Потому что убийство - всегда убийство.

Поддержка Запорожца "Український тиждень"

Освобождение и политика

В июне 2012 года Виталия Запорожца приговорили к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство (ст. 115 УК). Ирина вспоминает, как поинтересовалась после вынесения приговора, не выпустят ли убийцу ее мужа? На что услышала в ответ "в нашей стране возможно все". И в феврале 2014-го, более чем через два года, Запорожец... оказался на свободе.

"Когда я об этом узнала, мне стало не по себе. К сожалению, мои самые худшие опасения подтвердились. Но на все воля божья... Угроз со стороны Запорожца я не опасалась, ведь на суде с ним мало общались и до этого были не знакомы", – сказала женщина.

Узнав из публикации OBOZREVATEL, что Виталий Запорожец стал помощником народного депутата от "Слуги народа" Анны Бондарь вдова милиционера не удивилась, поскольку осужденный ранее уже был помощником другого нардепа.

При этом она отметила, что Запорожец - не самый лучший кандидат на эту должность.

"Помощниками народного депутата не должны становиться люди, который имеют любую судимость, тем более, уголовную. Даже если она ранее была снята", - отметила Ирина.

Разговор оставил горькое послевкусие. Об обстоятельствах амнистии Запорожца во время Революции Достоинства и о других "тайнах" депутата Бондарь – читайте в следующих публикациях.

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