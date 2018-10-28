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Ножом в горло: АТОшник зверски убил жену под Луцком

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В лесополосе под Луцком бывший участник АТО убил гражданскую жену, нанеся ей смертельный удар ножом в горло.

Об этом на странице в Facebook сообщила психолог, руководитель Центра помощи воинам Елена Зверева, отметив, что воин прошел с 2014 года весь ад войны, имел контузии, в 2017 году вернулся домой.

"Он неоднократно лечился в психиатрической больнице, является инвалидом 2 группы, совершил убийство! Позвонил первым побратимам, Павел Ковальский и Саша Серватович вместе со мной выехали в Зверовское лесничество. К сожалению, женщину спасти было уже поздно - удар ножом в горло шансов не оставил", - написала она.

Ножом в горло: АТОшник зверски убил жену под Луцком

Как стало известно из материалов уголовного производства, женщина во время сбора грибов в лесу начала смеяться и морально унижать мужа, который был в зоне военного конфликта, сообщает "VL. Область.онлайн".

Зверева считает, что женщина сама своим поведением спровоцировала мужа на это убийство.

Она называет действия женщины неправильными, ведь она фактически довела его своими высказываниями до радикальной меры своего наказания.

"В украинской традиции черноротая женщина это конечно не хорошо, но что поделаешь, вот и ляпает эта будто бы жена всякую глупость, вроде "чтоб ты сдох", или "уходи, я себе 100 таких найду", и все бы ничего, если человек терпеливый (потому что так учила мама), или слабый духом (то мой крест). И совсем иная реакция воина, у которого сила духа и жажда действий кипит только через край, такая невинная глупость у него вызывает взрыв вулкана из адреналина, тестостерона и других химических веществ, все тело кричит алярм и требует реакции на защиту, поэтому если ты настолько глупа, что не держишь языка, то учись быстро бегать!" - написала она.

В сети разгорелся спор относительного резонансного дела, некоторые стали оправдывать убийцу, другие - наоборот.

"Мало кто пишет о женщине, сочувствии ее семье. Происходит некое сознательное или не совсем оправдание убийства. Более того, я читаю о том, что женщина сама спровоцировала, сама доказала - это такое дно-днище, что нет слов. Уже давно весь цивилизованный мир не оправдывает насильников, убийц и так далее в стиле "спровоцировала, не так оделась, не то сказала". И только у нас дальше продолжаются эти танцы на костях. После всего этого хочется завершить одним предложением: не тем путем мы идем, друзья. И непонятно, куда придем", - отметила известная журналистка из Луцка Арина Крапка.

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"За четыре последних года наше общество не только радикализировалось, но и стало таким, которое мыслит примитивными шаблонами: все участники АТО без исключения герои, а те, кто их "оскорбил", "враги народа" и московские прихвостни. К сожалению, в этой жизни все гораздо сложнее и не нужно забывать, что наша армия преимущественно рабочая и в ее рядах много таких, которых забирали туда не особо запариваясь состоянием психического здоровья и склонностью, прежде всего, к алкоголю", - отметил комментатор.

"Проблему надо решать с двух сторон. Поэтому и война не оправдывает преступления, и женщины (а по правде не только женщины) есть такие, которые сознательно провоцируют. Мне такие попадались. Так что в этой истории, по-моему, все "молодцы", - добавил он.

Ножом в горло: АТОшник зверски убил жену под Луцком
Ножом в горло: АТОшник зверски убил жену под Луцком

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Место
УкраинаЛуцк
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Натренировался на мирных жителях на Донбассе
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Дерун Александр
Дерун Александр
Типичные воен светы... 🙄
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