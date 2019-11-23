Ножом отрезали голову, лопаткой – руки: названо имя военного Путина, зверски убившего человека

Появились данные о наемнике ЧВК "Вагнер", которую называют частной армией президента РФ Владимира Путина, что он может быть причастен к зверскому убийству человека в Сирии.

Как сообщает в Facebook волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов, одним из палачей может оказаться Владислав Апостол.

Кузнецов отмечает, что на видеозаписях казни сирийца слышны позывные российских наемников – "Волк" и "Памир".

"Про одного военного преступника с позывным "Волк" мы когда-то писали. Это Апостол Владислав Иванович, гражданин РФ и Республики Молдова, 13.01.1988 г.р., уроженец: Молдовы, Флорештский район, сел. Читулешть", – пишет волонтер.

Он добавил, что Апостол вместе с российскими боевиками воевал на Донбассе.

"Был уничтожен 7 февраля 2018 года ВВС США при атаке на завод CONOCO. Предположительно, это он орудует молотом на видеозаписях", – написал Кузнецов.

Владислав Апостол InformNapalm

Владислав Апостол InformNapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео, на котором военные наемники ЧВК "Вагнер" с особой жестокостью убили человека в Сирии.

В жестокой казни человека в Сирии принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

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