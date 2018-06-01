"Нож был один": в полиции сделали громкое заявление о нападении на Стерненко

В деле о нападении на экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко пока фигурирует только один нож – второго, о котором говорит сам пострадавший, скорее всего, вовсе не было.

Об этом в интервью LB.ua рассказал начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Как опер с двадцатилетним стажем, как человек, который – вместе с кинологами – внимательно исследовал место происшествия, буквально каждый сантиметр там прочесал, могу сказать, что я на 99% уверен: никакого второго ножа там не было", – заявил он.

При этом Головин подчеркнул, что правоохранители проводят оперативно-розыскные следственные мероприятия по установлению возможного нахождения предметов, которые могли бы использоваться при нападении на Стерненко.

"На месте случившегося работали руководители, сотрудники аппарата, работал райотдел, представители прокуратуры. Кроме того: работали пятеро поисковых собак, было проведено четыре осмотра – еще в ночное время, а также утром. Окрестная местность – с целью обнаружения ножа либо других предметов, которые теоретически могли бы быть использованы для нападения на гражданина Стерненко – была прочесана вдоль и поперек", – заверил он.

Напомним, в результате нападения на Стерненко активист убил одного из нападавших, заявив, что применил самооборону.

26 мая Стерненко неожиданно выгнали из Одесской городской больницы №1, несмотря на плохое самочувствие. В этот же день полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на активиста.