ВСУ готовы к реинтеграции с "Л/ДНР"? Генштаб отреагировал на скандал с полковником

Скандальные заявления начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил полковника Алексея Ноздрачева не являются официальной позицией Генерального штаба ВСУ.

Об этом пресс-служба Генштаба сообщила в четверг, 12 декабря, на странице в Facebook. Позицию полковника там назвали "оценочными субъективными суждениями".

Военные подчеркнули, что Ноздрачев не имел полномочий обнародовать заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения.

Алексей Ноздрачев YouTube

По данному факту начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно.

Напомним, Ноздрачев на круглом столе на тему национальной устойчивости заявил, что военные Вооруженных сил якобы готовы к реинтеграции с военными России и террористами "Л/ДНР". Это вызвало волну возмущения в сети.

Как писал OBOZREVATEL, недавно известного в Украине командира танкового батальона, "киборга", удостоенного звания Герой Украины, Евгения "Адама" Межевикина, решили уволить из Вооруженных сил. Военный заявил, что причина такого решения "надуманная".

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