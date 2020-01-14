Информация первую очередь для СМИ, которые следили за судьбой законопроекта 6607 (0887) направленного на защиту детей от сексуального насилия. Закон подписан президентом Зеленским.

Объясняю суть его положений во избежание распространения информации и домыслов людей, которые не исследовали тему половых преступлений в отношении малолетних.

1. Закон предусматривает увеличение размеров наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за повторное совершение сексуального насилия в отношении малолетнего.

Идея таких изменений НЕ заключается в банальном увеличении наказания. Задача такой нормы - изолировать лицо, повторно насилующее малолетних, от свободного доступа к потенциальным жертвам. Дело в том, что лишение свободы и увеличение наказания, как таковое, действительно малоэффективно в случаях краж, контрабанды или подделки документов. Потому что люди, которые совершают подобные преступления, могут, как на западе, пройти реабилитационную программу и исправиться без колонии. Даже больше, лишение свободы, не просто НЕ исправляет человека, а наоборот может сделать из него уже закоренелого преступника.

Зато есть такая категория преступников - серийные убийцы, насильники детей (с рецидивом) - которых ради обеспечения безопасности новых жертв, просто надо изолировать в места лишения свободы. Надо быть честным и понимать, что исправление там от них никто не ждет, цель лишения свободы здесь заключается в другом - в изоляции от потенциальных малолетних жертв. Потому что, как показывает практика, не только украинская, но и западных стран, лицо, один раз совершившее сексуальное насилие над ребенком, потом имеет высокую вероятность рецидива. Рецидив сексуального насилия над детьми в разы выше чем в других преступлениях.

Ошибочна гипотеза, что ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми приведет к увеличению убийств детей, потому что якобы насильнику будет нечего терять - наказание за убийство и изнасилование детей одинаковы.

На самом деле, в этой гипотезе смешали две совершенно разные категории преступников - те, которые убивают жертву после сексуального насилия и те, которые только совершают сексуальное насилие. На самом деле, и первых, и вторых - не останавливает наличие наказания, потому что преступник, убивающий после сексуального насилия или насилующий без убийства - обычно рассчитывают, что их никогда не будет раскрыто правоохранителями и не осуществляют математический расчет - "один за два" или еще как-то .

Во-вторых, насильники детей - это не грабители, которые убивают свидетелей. Это совсем другая мотивация и факторы совершения преступления. С насильниками детей такая логика не работает.

2. Введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Это НЕ реестр педофилов. По признаку педофилии (психической болезни) никто не будет вносить людей в реестр.

Цель реестра и этих изменений заключается в том, чтобы перед принятием человека на работу в детское учреждение и на работу с детьми в семью была возможность проверить было ли это лицо ранее судимо за половые преступления в отношении малолетних.

Отвечаю на вопрос - а что сейчас такой информации нет?

Сейчас можно взять справку о несудимости, которая показывает лишь факт непогашенной или не снятой судимости. Но судимость через некоторое время гасится / снимается и тогда справка становится "чистой".

Поэтому, этот реестр будет содержать информацию обо всех, кто был ранее судим за половые преступления в отношении малолетних, в том числе лиц, чья судимость снята / погашена.

Если такое лицо не собирается работать с детьми, то никто в этот реестр по ней не будет делать никаких запросов.

Более того, Комитет по правоохранительной деятельности этого уже созыва ВР расширил список лиц, которые могут делать запрос в реестр, мотивируя это тем, что с детьми работают не только в детских учреждениях, но и в семьях. Поэтому, делать запрос в реестр могут родители, которые хотят снять няню, или, скажем, женщина, имеющая детей и которая хочет начать совместную жизнь с мужчиной, который не является отцом детей (именно отчимы чаще всего совершают половое насилие в отношении детей).

Но эта новация сформулирована в законе, благодаря Александр Бакумов, очень корректно. То есть, человек может сам о себе сделать такой запрос и принести будущим работодателям или партнеру, или этот запрос будет делаться с его нотариально заверенного разрешения.

Держателем реестра является Минюст, доступ будут иметь ТОЛЬКО правоохранители. Все остальные лица могут делать запрос, но его надо обосновать. То есть, зайти в него самостоятельно и найти какую-то информацию невозможно.

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