УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Новый "Вагнер"? Вскрылся еще один центр подготовки наемников Путина

2.4тЧитать новость на украинском

В России функционирует центр специальной боевой подготовки "Волк", где тренируют так называемых добровольцев для участия в боевых действиях в различных горячих точках. Руководителем центра является офицер запаса ВДВ Денис Ряузов.

Как утверждает сайт организации, их филиалы расположены не только в России, но также в Венгрии, Сербии, Швейцарии, Италии, Германии, Греции и на Тайвани.

Отметим, что в 2016 году центр открыл представительство в Крыму, где с того времени регулярно проводятся сборы. В апреле "Волки" тренировались в Будапеште.

Известно, что центр был создан на базе скандально известного мотоклуба "Ночные волки".

Новости
От Донбасса до Сирии: в сети показали российского "казака" из ЧВК "Вагнера"

Непосредственным руководителем центра является бывший десантник Денис Ряузов. В июне 2017 года он был внесен в санкционный список США.

Отметим, что самый известный центр подготовки наемников в России расположен в Ростове-на-Дону. Там находится база российских наемников частной военной компании "Вагнер", которую возглавляет офицер запаса Дмитрий Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границы России с Украиной была замечена колонна военной техники.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги