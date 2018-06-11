Новый "Вагнер"? Вскрылся еще один центр подготовки наемников Путина

В России функционирует центр специальной боевой подготовки "Волк", где тренируют так называемых добровольцев для участия в боевых действиях в различных горячих точках. Руководителем центра является офицер запаса ВДВ Денис Ряузов.

Как утверждает сайт организации, их филиалы расположены не только в России, но также в Венгрии, Сербии, Швейцарии, Италии, Германии, Греции и на Тайвани.

Отметим, что в 2016 году центр открыл представительство в Крыму, где с того времени регулярно проводятся сборы. В апреле "Волки" тренировались в Будапеште.

Известно, что центр был создан на базе скандально известного мотоклуба "Ночные волки".

Непосредственным руководителем центра является бывший десантник Денис Ряузов. В июне 2017 года он был внесен в санкционный список США.

Отметим, что самый известный центр подготовки наемников в России расположен в Ростове-на-Дону. Там находится база российских наемников частной военной компании "Вагнер", которую возглавляет офицер запаса Дмитрий Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границы России с Украиной была замечена колонна военной техники.