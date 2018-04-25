Эти два петушка работают на Путина - новый спикер "Миротворца" о пранкерах и сюрпризах

Сайт "Миротворец", фиксирующий преступления против государства Украина, назначил "официальным спикером по отдельным вопросам на общественных началах" украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя – Никита Кувиков).

Как пояснили в "Миротворце", "мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией. И такой человек нашелся".

"Обозреватель" поговорил с самим Евгением Вольновым. В блиц-интервью известный пранкер поделился своими впечатлениями от назначения, а также творческими планами.

- Вы знаете о назначении вас спикером "Миротворца"?

- Конечно.

- Как вы расцениваете его?

- Я очень рад. По-моему, это очень прикольно.

- Как вы видите свою миссию в рамках "Миротворца"?

- Моя миссия – точно такая же, какой она была и до этого. Но самое важное, что везде пресс-секретарям звонят и задают вопросы. Сейчас вы звоните мне, Евгению Вольнову, не пресс-секретарю, а пранкеру. Потому что пресс-секретарь "Миротворца" сам звонит. В этом ключевое отличие.

Евгений Вольнов Ридус

- По поводу ваших звонков. Кому вы собираетесь звонить? Вы знаете, что в России есть такие пранкеры Лексус и Вован, вы знаете об их деятельности. Было бы здорово, если бы в Украине был пранкер, способный на подобные вещи.

- Какие подобные вещи? Эти люди работают на администрацию президента Путина и клепают фэйки для глупой российской аудитории. Вы хотите, чтобы я занимался подобным?

- Нет, ни в коем случае. Интересуют ваши дальнейшие планы. Не собираетесь ли вы поднять планку?

- Будем посмотреть. Давайте не будем ничего загадывать. Я думаю, что у меня достаточно еще припасено веселых сюрпризов. Поэтому – наблюдайте.

- Можете ли сказать, есть ли в списке этих сюрпризов, например, люди из руководства Российской Федерации?

- Если вы отправите мне номер кого-нибудь из них, я думаю, что да.

- То есть вопрос только в номере?

- В номере, в информации. Ну да. У меня нет никаких специальных источников, как есть у этих двух петушков, источников президентских телефонов. Поэтому в данном случае здесь у нас совершенно равные возможности: вы журналист, я – журналист, вы получаете информацию из открытых источников – и я получаю информацию из открытых источников. Один из таких открытых источников – это, собственно, центр "Миротворец".

Это открытый источник преступников, и этим преступникам я периодически позваниваю.

news.bigmir.net

- Есть ли у вас какой-то формат сотрудничества с "Миротворцем"?

- Звонки от меня преступникам были с самого начала появления "Миротворца". На моих каналах есть объемное количество этих звонков, общения с предателями, с теми, кто волею обстоятельств оказывается на стороне оккупантов и террористов.

То есть в формате своих звонков я занимаюсь тем же, чем занимаются все журналисты – сбором и распространением информации.

- С той лишь разницей, что журналист представляется своим именем, а вы – другим.

- Конечно. В этом, собственно, и кайф. Я могу представиться кем угодно, убедить человека в том, что я ФСБшник, которому нужно рассказывать всю правду.

Я считаю, что в условиях войны это вполне приемлемо. Это даже честнее, чем то, что делает Россия с нами. Поэтому я считаю, что тут у меня руки развязаны.