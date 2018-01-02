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"Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе

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Российско-террористические войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих в зоне проведения АТО на Донбассе 1 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сводке.

Так, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

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"На донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

"Всего за минувшие сутки российско-террористические войска пять раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - резюмировали в ВСУ.

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Как сообщал "Обозреватель", 31 декабря один украинский военнослужащий был ранен на Донбассе.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМинские договоренности
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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