"Берегите себя!" В сеть попало видео Нового года на передовой

Украинские военные, которые защищают Украину на Донбассе, опубликовали видео своей подготовки к Новому году-2020.

Ролик 1 января появился на странице в Twitter пользователя с ником "Позивний Колим" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Как ребята готовились к встрече Нового года на передовой... Слава воинам Украины!" – сказано в сообщении.

Скрин видео

На кадрах, в частности, показано, как украинские военные готовили праздничный ужин. Некоторые также нарядили настоящую елку, некоторые украсили стол гирляндой.

В комментариях к посту бойцов поздравили с праздниками. "Берегите себя!" – написала одна из пользовательниц Twitter.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Як хлопці готувалися до зустрічі Нового року на передовій!!!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Класне відео 👍👍👍

Слава воїнам України! pic.twitter.com/dwQDBeRUz3 — Позивний Колим🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) January 1, 2020

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".

В сети появилось трогательное поздравление с праздниками и от бойцов ВСУ с передовой.

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