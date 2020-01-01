"Берегите себя!" В сеть попало видео Нового года на передовой

Украинские военные, которые защищают Украину на Донбассе, опубликовали видео своей подготовки к Новому году-2020.
Ролик 1 января появился на странице в Twitter пользователя с ником "Позивний Колим" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
"Как ребята готовились к встрече Нового года на передовой... Слава воинам Украины!" – сказано в сообщении.
Скрин видео
На кадрах, в частности, показано, как украинские военные готовили праздничный ужин. Некоторые также нарядили настоящую елку, некоторые украсили стол гирляндой.
В комментариях к посту бойцов поздравили с праздниками. "Берегите себя!" – написала одна из пользовательниц Twitter.
Скрин видео
Скрин видео
Скрин видео
Як хлопці готувалися до зустрічі Нового року на передовій!!!— Позивний Колим🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) January 1, 2020
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Класне відео 👍👍👍
Слава воїнам України! pic.twitter.com/dwQDBeRUz3
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".
В сети появилось трогательное поздравление с праздниками и от бойцов ВСУ с передовой.
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