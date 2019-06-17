Новый глава внешней разведки заявил о проблемах в СВР

Глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев заявил, что ведомство "не было интересно руководству страны долгие годы".

Об этом он сказал в интервью "Цензор. НЕТ", подчеркнув, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним задачу сделать разведку более эффективной.

"Препятствий много... Аппарат раздут в ущерб оперативным подразделениям. Большое число исполняющих обязанности начальников говорит об отсутствии нормального управления, провалах кадровой политики. Все это надо исправлять и поднимать возможности внешней разведки", – отметил Бухарев.

"Главное – создать условия, чтобы в разведку шли не "мажорные сынки", а мотивированные патриоты", – продолжил он.

Владислав Бухарев Цензор.НЕТ

По словам Бухарева, крайне важно существование стимулов для прихода в ведомство людей, "которые готовы к сильным вызовам и рискам в жизни, способные интеллектуально противостоять сильным российским спецслужбам, умеющие опережать и прогнозировать действия врага".

При этом военный добавил, что стал во главе одной из самых важных для страны структур управления.

При назначении на должность, как добавил он, Зеленский сказал ему, "что нельзя повторять событий начала войны и что нельзя подвести".

Напомним, Владислав Бухарев стал новым главой Службы внешней разведки Украины 11 июня по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Зеленского Баканов стал и.о. главы СБУ в связи с уходом в отпуск Василия Грицака. Вскоре ему присвоили воинское звание.

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