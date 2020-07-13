Новый глава украинской таможни: решение принято?

Уже в эту среду, 15 июля, Кабинет министров может назначить нового и.о.главы Государственной таможенной службы Украины. В ближайшее время ожидается и ряд других кадровых перестановок – на региональных таможнях. Об этом нам стало известно из наших собственных источников. Инсайдом о том, что и как может измениться на таможне уже через несколько дней, OBOZREVATEL решил поделиться со своими читателями.

Мы уже писали о "теневом руководстве" Государственной таможенной службы Украины. По данным наших источников, ее активно прибирает к рукам экс-таможенник Анатолий Макаренко. Поговаривают, именно его должен благодарить за свою отставку экс-глава ГТС Максим Нефьодов. Как рассказывают люди, имеющие отношение к работе таможни, Макаренко якобы развернул бурную деятельность, чтобы на таможне времен Нефьодова продвинуть своих людей. Где-то успешно, где-то – нет. И по слухам, в какой- то момент Нефьодову происходящее так надоело, что он категорически запретил Макаренко даже показываться на Дегтяревской, где расположена ГТС.

Вероятно, Макаренко такое положение вещей немало обидело – и уже очень скоро из кабинета на Дегтяревской выгнали самого Нефьодова, а его место занял и.о.главы ГТС Игорь Муратов.

На очередном заседании Кабмина, которое состоялось 8 июля, он планировал очередные кадровые перестановки. В том числе, и замену ставшего, похоже, в последнее время неудобным Муратова.

Для реализации задуманного, как сообщают наши источники, Макаренко наладил связи в новом министерстве финансов. В частности, с заместителем министра Юрием Драганчуком. На месте (в ГТС) их интересы представляет заместитель главы таможни Андрей Павловский.

Именно Павловского Драганчук с Макаренко планировали 8 июля "протолкнуть" на должность в.о. главы ГТС. Правда, ненадолго – всего на две недели, до ожидаемого завершения карантина. А через две недели ГТС получила бы постоянного руководителя – Драганчука. Последний, к слову, якобы планировал руководить таможней, не отказываясь от собственной должности заместителя министра финансов.

Перемены в руководстве, согласно планам Макаренко и Драганчука, якобы должны были пройти и на региональном уровне. Так, у Драганчука в течение последнего времени активно проходят собеседования кандидаты на начальников региональных таможен. Среди них, к примеру, как сообщают наши источники, Александр Тютюнник с Днепропетровской таможни. Он вроде бы уже прошел собеседование на начальника Киевской таможни, хотя за время работы в таможенных органах не отличился абсолютно никакими достижениями.

При этом еще недавно, по данным нашего источника, на эту должность Макаренко "сватал" Игоря Резника, который сейчас занимает должность начальника управления координации мероприятий по противодействию контрабанде и нарушениям таможенных правил и оперативного реагирования Координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы. Но впоследствии было принято решение оставить его на нынешнем посту – после того, как последний якобы пообещал помочь в организации поборов с "вознаграждением", исчисляющимся 6-значными цифрами.

Поговаривают, впрочем, что господин Макаренко не очень приветствует решение о назначении Тютюнника на Киевскую таможню. Ему якобы куда предпочтительнее был бы на этом посту если не Резник, то хотя бы Антон Борисенко, который руководит Киевской таможней сейчас. Но наши источники уверяют: за назначение Тютюнника уже заплачено. Впрочем, если "уговорить" Макаренко не удастся, кандидата могут отправить начальствовать на другую таможню – в Харьков.

Прошел, по данным наших источников, собеседование у Драганчука и потенциальный новый глава Одесской таможни. Как и в случае с Киевской таможней, в Одессу продвигают ничем не примечательного Дениса Пудрика. Он отличился разве что тем, что второй его рабочий день в качестве заместителя ГТС стал фигурантом скандала с контрабандой крупной партией сигарет – эту историю с подробностями мы рассказывали своим читателям.

Наши источники утверждают: люди вроде Пудрика или Тютюнника нужны Макаренко, Драганчуку и Павловскому в качестве "ручных" реализаторов поборов и черных схем. Косвенно об этом может свидетельствовать полный провал Павловского в подконтрольном ему Департаменте таможенных платежей и таможенной стоимости. Вместо того, чтобы положить конец масштабным схемам, основанным на занижении таможенной стоимости и приводящим к колоссальным недопоступлениям в государственный бюджет, он, как говорят в таможенных кругах, взял "под крыло" ставленника Нефьодова Даниила Меншикова, который вроде бы уже не раз продемонстрировал вопиющий непрофессионализм – на должность главы этого департамента.

По данным наших источников, на новую должность может претендовать и руководитель Черноморской таможни Александр Шуцкий: Драганчук, Павловский и Макаренко планируют усадить его в кресло заместителя главы ГТС. Имеет Шуцкий и поддержку в парламенте: нас уверили, что его назначение лоббирует глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Все эти назначения якобы Макаренко пытался протащить через Кабмин на заседании 8 июля. Для этого ему, поговаривают, пришось активизировать все свои связи: выходы на заместителя главы ОП Андрея Смирнова через одного одиозного бизнесмена, которого молва связывает с организацией многомиллионных схем по завозу контрабанды. Есть данные также о том, что актуализировать необходимость кадровых перестановок на таможне Макаренко пытался через экс-таможенника Сергея Иванова и Вадима Слюсарева, советника одного из заместителей главы ОП Андрея Ермака. Оба, дескать, имеют в ОП определенные рычаги влияния.

При этом, Драганчук и Павловский, по слухам, упорно циркулирующим в таможенных кругах, дали Макаренко картбланш в работе по серым и черным таможенным схемам – в частности, в интересах фирм, подконтрольных Оресту Фирманюку и другим близким к Макаренко бизнесменам, которых называют контрабандистами.

8 июля что-то пошло не так. Вопрос о кадровых назначениях в ГТС на повестку дня заседания Кабмина не выносился. Поговаривают, из-за того, что окончательное решение по таможне в Офисе президента до сих пор не принято.

Но не факт, что это самое решение не примут уже к следующей среде. По крайней мере, по данным наших источников, попытки утвердить всех перечисленных кандидатов на запланированные для них должности на следующем заседании правительства будут предприняты с удвоенными усилиями.

Активизировались Макаренко с Драганчуком и в направлении Энергетической таможни. Для Драганчука, кстати, это профильное направление: вместе с таможенной политикой в сферу его компетенции как заместителя министра входить и топливно-энергетический комплекс. Так что информация о том, что он хочет поставить своего человека на энергетическую таможню, очень похожа на правду. По крайней мере, господин Драганчук совершенно точно знает, где, как и сколько можно заработать на Энергетической таможне.

Наши источники сообщают: нынешнего в.о. начальника Энергетической таможни Сергея Никанорова на должность протащил именно Драганчук. А Макаренко обезопасился от потери влияния на Энергетическую таможню, продвинув на должность первого заместителя начальника Тараса Шепитько. Похоже, у обоих на это направление - большие планы. И мы непременно глубже изучим их деятельность на Энергетической таможне.

Пока же – два примера, что называется – для затравки.

В городе Калуш Ивано-Франковской области расположено предприятие нефтехимической отрасли "Карпатынефтехим". Летом 2017 года правительство своим постановлением позволило ему импортировать без уплаты акцизного налога 1,17 млн тонн бензина, 1,07 млн тон сжиженного газа и бутана и 985 тысяч тонн дизтоплива в год. Эти нефтепродукты для "Карпатнефтехима" привозятся железной дорогой из Румынии, РФ, Швейцарии, Венгрии и Польши.

При этом, производственные мощности предприятия позволяют ему физически переработать максимум половину этих объемов. Тем не менее, Энергетическую таможню это никак не смутило - и она без каких-либо вопросов год за годом предоставляла разрешения на безакцизный ввоз таких объемо нефтепродуктов.

А вот у правоохранителей такой вопрос на каком-то этапе возник. По крайней мере, в этом нас уверили наши источники. Сопровождался этот вопрос также подозрениями, что минимум половину ввезенных нефтегазопродуктов сотрудники завода продавали на АЗС, получая на этом немалые "барыши" и фактически обворовывая государство. Возникло у сотрудников Нацполиции, поговаривают, и впечатление, что такая ситуация была бы невозможна, если бы представители завода не вступили в сговор с сотрудниками Энергетической таможни.

По нашим данным, сейчас проводится досудебное расследование по поводу возможной организации "Карпатнефтехимом" схемы контрабанды топлива. Правоохранители через суд получили доступ ко всем документам этого предприятия, в частности, тем, что касаются безакцизного импорта начиная с 1 января 2017 года по 16 марта 2020 года.

И как вы думаете поступила с учетом этого подконтрольная Драганчуку Энергетическая таможня? Очень просто. По данным наших источников, в мае 2020-го таможенники просто снова предоставили "Карпатнефтехиму" годовое разрешение на переработу на таможенной территории Украины всех этих нефтегазопродуктов. И снова - в объемах, существенно превышающих те, которые предприятие физически способно переработать и реализовать.

И ни расследование правоохранительных органов, ни потенциальные многомиллионные потери госбюджета из-за недопоступления таможенных платежей во время ввезения этих товаров на территорию Украины Драганчука и сотрудников подконтрольной ему Энергетической таможни, похоже, не волнуют вообще.

А между тем госбюджет только по этой схеме недополучает свыше двух миллиардов в год.

Кроме безосновательных разрешений на безакцизный ввоз нефтепродуктов на Энергетической таможне, по данным наших источников, практикуют и распространенное на других таможнях занижение таможенной стоимости ввозимых энергоносителей. В частности, с помощью офшорных компаний.

В качестве примера приведем оформление газа пропан-бутан компанией "Системс Логистикс Менеджмент", данные о котором мы получили у наших источников на таможне. По контракту с кипрской компанией TRADELUXO LIMITED она ввозит сжиженный газ, отправителем которого значится "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". По формуле ТФ предварительная стоимость товара по таможенной декларации составляет 302,7 долларов за тонну. Но при таможенном оформлении по дополнительной декларации стоимость товара по финальному инвойсу с учетом дисконтной скидки от TRADELUXO LIMITED в размере 3 доллара на тонну составляет 125,53 долл/т.

Или еще один пример: ООО "Газ-Ресурс" возит поставляемый "Роснефтью" углеводородный сжиженный топливный газ по контракту с Proton Energy Group Switzerland. По предварительной декларации за формулой ТФ таможенное оформление совершается по 194,3 долл./тонна. А вот при оформлении дополнительной декларации по финальному инвойсу стоимость товара трансформируется в 133,03 долл/тонна. С учетом премии 16,8 долл/т окончательная цена составляет 149,8 долл/т. И только по этим двум примерам, как уверяют наши источники, потери бюджета соизмеримы с плановыми поступлениями, установленными для Энергетической таможни - и исчисляются миллиардами гривен.

И таких примеров, как уверяют наши источники на таможне - множество. Убытки госбюджета из-за использования подобных схем - колоссальны. И не надо быть большим специалистом в таможенном деле, чтобы понять: реализация таких схем в таких масштабах невозможна без благословения на самом верху - в высших кабинетах гостаможни и профильного министерства. А значит, уверяют наши источники, Макаренко и Драганчук здесь - и в теме, и в доле.

Продолжение следует.