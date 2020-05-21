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21 мая • обновлено в 18:00
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Новый глава Института рака влип в коррупционный скандал из-за "400 тысяч грн на карту"

2.2т
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Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении исполняющего обязанности директора Национального института рака Александра Яцыны.

Заявитель Евгений Ячменев сообщил правоохранителям, что несколько месяцев назад перевел Яцыне 400 тысяч гривен, чтобы получить редкие медицинские препараты, но так и не получил их, пишет "Слідство.Інфо".

Ячменев ранее был одним из основателей и руководителей компаний, которые последнее время часто побеждали в тендерах института.

Национальный институт рака

Национальный институт рака

slidstvo.info

Новый глава учреждения подтвердил журналистам получение такого перевода, однако заявил, что ни о каких препаратах речь не шла. По его словам, таким образом его коллега, заместитель директора института Дмитрий Никитин вернул ему долг.

Никитин и Ячменев являются давними знакомыми и партнерами в коммерчиских компаниях, которые принимают участие в тендерах института и часто выигрывают их. В частности, речь идет о компаниях "Альтернатива В", "Армбудсервіс" и "Укрмеддіяльність". Они выиграли тендеры на сумму более 31,2 млн гривен.

Яцына назначил аудит деятельности Национального института рака, однако пока что не может продемонстрировать его результатов. Служебное расследование, которое Нацполиция попросила провести в институте по поводу получения директором денег, тоже оказалось безрезультатным.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в Национальном институте рака обнаружили коронавирус COVID-19, в результате чего было закрыто одно из отделений.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
Национальный институт рака
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