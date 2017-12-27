Новый этап обмена пленными: озвучена формула и дата

Новый этап обмена пленными между Украиной и подконтрольными России террористами "ДНР" и "ЛНР" может состояться по формуле 70 на 20.

Об этом в эфире "Громадського" рассказал представитель уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко.

По его словам, Трехсторонняя контактная группа в Минске вернется к работе уже в середине января.

"Одним из вопросов гуманитарной подгруппы, вероятно, уже в середине января будет вынесен на обсуждение организация второго этапа обмена, для того чтобы все-таки заявленная формула всех на всех была полностью реализована", - рассказал Крикливенко.

При этом он подчеркнул, что террористы согласны передать только 20 человек.

"Предварительно участниками ТКГ уже озвучено, что речь о втором этапе будет идти в соотношении 70 человек, которых запрашивают боевики, и около 20 человек, которых они на втором этапе готовы передать", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", в среду, 27 декабря, прошел первый в 2017 году обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористами так называемых "ДНР" и "ЛНР".