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"Новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности

11.7т Читать материал на украинском

Российская Федерация с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² - более четверти общей площади в 436 402 км².

Как передает Украинский милитаристский портал, об этом свидетельствуют международные предписания мореплавателям.

"Стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - написано в заявлении.

Указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

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"Четкой причины закрытия не указывается, часть участков названа как "с опасной навигацией и опасностью плавания", часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в РФ нет стольких наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки.

"Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок", - написано в заявлении.

"Новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности

mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне СБУ задержала российский танкер, который способствовал захвату украинских кораблей и моряков минувшей осенью. Также были задержаны граждане РФ, однако вскоре их неожиданно отпустили. После этого Россия разразилась угрозами в сторону Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Черное море
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо, вже всралыся? :)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским выплядкам окупантам! Крым и Донбасс Украина!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кожедуб ruslan, тебя повесим, заберём ещё Харьков и Херсон.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Где xoxлатых мокрячков увидят, туда и шмальнут из "Бала".
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Переможный-Шароваренко Хаврыла, В названии ракеты пропустил букву -Е- ,в начале слова. Внимательней будь ))))
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