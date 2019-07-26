"Новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности

Российская Федерация с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² - более четверти общей площади в 436 402 км².

Как передает Украинский милитаристский портал, об этом свидетельствуют международные предписания мореплавателям.

"Стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - написано в заявлении.

Указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

"Четкой причины закрытия не указывается, часть участков названа как "с опасной навигацией и опасностью плавания", часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в РФ нет стольких наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки.

"Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок", - написано в заявлении.

mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне СБУ задержала российский танкер, который способствовал захвату украинских кораблей и моряков минувшей осенью. Также были задержаны граждане РФ, однако вскоре их неожиданно отпустили. После этого Россия разразилась угрозами в сторону Украины.

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