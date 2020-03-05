Конец карантина: жители Новых Санжар теперь молятся за эвакуированных

В четверг, 5 марта, эвакуированных из китайского Уханя людей, которые две недели находились в Новых Санжарах Полтавской области на обсервации, развозят по домам. А местные жители, которые две недели назад закидывали автобусы с людьми камнями, теперь уверяют, что молятся за эвакуированных, а во всем винят власти и СМИ.

О том, закончилась ли для них эпопея с коронавирусом, что жители поселка думают о протестах – в материале OBOZREVATEL.

Карантин со счастливым концом

Всего в медицинском центре в Новых Санжарах находились 73 человека, часть из них – иностранцы. Тесты на коронавирус COVID-19 у всех оказались отрицательными. В дальнейшем люди будут находиться на телефонной связи с медиками.

"Они будут информировать о своем самочувствии", – рассказали нам в Министерстве здравоохранения Украины.

Эвакуированные украинцы встречаются с родственниками в Новых Санжарах Скриншот с видео

Вывозить людей будут по-разному. Часть забирают родственники своим транспортом. Остальных везут к ближайшим населенным пунктам, откуда они будут добираться своим ходом в регион своего проживания. Других везут автобусами в Киев.

"Также в столицу централизованно везут иностранцев. Они будут держать связь со своими посольствами. Куда они поедут потом, нам неизвестно", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Эвакуированные из Китая две недели находились в медцентре в Новых Санжарах

Автор видео: Фонтанзамиллион

"Не было диалога!"

Ситуация в Новых Санжарах на сегодняшний день спокойная. Большинство местных жителей сочувствуют эвакуированным из Уханя, которых две недели назад они встречали жесткими протестами: перекрывали дороги, устраивали стычки с силовиками, били окна в автобусах.

"Но после мы молились за здоровье этих людей", – рассказала местная жительница Татьяна.

Протесты в Новых Санжарах 20 февраля

Жители поселка считают, что протестов не случилось бы, если бы власти не скрывали информацию относительно состояния эвакуированных и детали их размещения.

"Люди боялись, что из поселка сделают закрытую зону, кто бы нас тогда лечил и защищал? Я считаю, что нужно было использовать силу диалога, а не силу военных", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница Елена.

Когда в поселок 20 февраля прибыли автобусы с эвакуированными, в аптеках смели все медицинские маски. Даже сегодня с масками трудности. "Была проблема с противовирусными. В больнице выдавали один флакон Протефлазида на семью", – говорят люди.

Медцентр в Новых Санжарах

В том, что Новые Санжары прославились на всю страну, в поселке винят СМИ. "Ситуация подавалась однобоко. Получилось, что мы необразованная масса, а все остальные – сочувствующие украинцы. Сейчас посмотрите, как в аналогичной ситуации ведут себя жители других регионов Украины, где выявлен коронавирус, а также за границей", – рассказали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта прибыл в Новые Санжары, где закончился карантин эвакуированных из Уханя из-за коронавируса.

Украина 20 февраля организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

На карантин их привезли в Новые Санжары Полтавской области. Там вспыхнули массовые протесты напуганного населения.

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