Жданов дал оценку харьковской угрозе главаря "ДНР"

В сегодняшних условиях организация на территории Украины новой сепаратистской "народной республики" потребует колоссальных средств и времени.

"Чтобы создать "Харьковскую народную республику" или "Закарпатскую народную республику", нужны очень большие деньги и нужда хорошая подготовка в плане агентуры", - заявил в комментарии "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

Комментируя заявление главаря "ДНР" Александра Захарченко о том, что в Украине возможно создание новых "республик", эксперт заметил: "Попытки, может быть, и будут, но будут в основном словесные. Надо заводить людей, надо создавать сеть, надо вербовать, а вербовка – это расходы. Кроме того, подготовка может занять не один месяц а, может быть, не один год".

В то же время Жданов констатировал, что сегодня в украинском обществе отсутствует необходимый для подобных процессов "градус радикализма". "Мы жалуемся на негодяев-судей, на коррумпированных прокуроров, но никто не идет набить им морду. У нас нет запроса на серьезный радикализм, нет запроса на терроризм – люди устали, люди боятся крови", - сказал он.

"Чтобы поднять кого-то, надо вбрасывать спецназ, переодетый в гражданское, и уже действовать их силами. Но количество людей с опытом боевых действий у нас довольно большое. Поэтому, если жареный петух клюнет, если начнут что-то делать и стрелять, думаю, разберутся очень быстро", - заявил эксперт.

Как писал "Обозреватель", главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований.