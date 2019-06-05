Новые лица? Теневой штаб Зеленского выбрал главу Львовской ОГА

Бизнесмены Илья Павлюк и Сергей Бадяк, которых считают известными в Украине контрабандистами, продвигают в Администрации президента Владимира Зеленского на пост главы Львовской ОГА креатуру чиновника Дениса Шмигаля.

Об этом в своем Telegram-канале Dubinsky.pro написал украинский журналист Александр Дубинский.

"Ещё немного интересной информации по "новым лицам". Оказывается, продвигают в АП креатуру Шмигаля в губернаторы Львовской области местные контрабандисты – черновицкий Илья "Курятник" Павлюк и львовский Сергей "Дипломат" Бадяк", – поделился он.

Владимир Зеленский Капитал

"Пацаны, если все получится, мне из Польши холодильник на дачу бу-шный притащите за промо", –сыронизировал Дубинский.

Отметим, Денис Шмигаль в прошлом возглавлял департамент экономического развития Львовской ОГА, а также был заместителем начальника ГУ Министерства доходов и сборов во Львовской области.

Денис Шмигаль gorodok-vlada.gov.ua

Денис Шмигаль Справжня Варта

Напомним, ранее в результате журналистского расследования стало известно, что президент Владимир Зеленский создал теневой штаб, который возглавил Павлюк. На его плечи якобы легла координация и финансы региональных представителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее среди спонсоров предвыборной кампании президента Владимира Зеленского обнаружили двух людей, связанных с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром.

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