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17 ноября • обновлено в 18:46
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В Донецке поднялась паника из-за новой проблемы

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Во временно подконтрольном террористам "ДНР" Донецке пожаловались на острую нехватку общественного транспорта.

При этом "власти" псевдореспублики поясняют дефицит нежеланием водителей работать за низкие зарплаты. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала "Оплот", передают "Новости Донбасса".

Отмечается, что существующий тариф в 3 рубля за проезд не позволяет повысить оклады водителям.

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По словам "начальника" отдела транспорта Андрея Науменко, еще одна причина – в лимите дизельного топливо для автобусов коммунальной формы собственности.

Иллюстрация. "ДНР"

Иллюстрация. "ДНР"

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее местные жители пожаловались, что террористы непризнанной "ДНР" продолжают разворовывать и разваливать оккупированный Донбасс, в результате крупные заводы перестают функционировать, а люди остаются без работы.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР ДНР транспорт
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