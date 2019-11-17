В Донецке поднялась паника из-за новой проблемы

Во временно подконтрольном террористам "ДНР" Донецке пожаловались на острую нехватку общественного транспорта.

При этом "власти" псевдореспублики поясняют дефицит нежеланием водителей работать за низкие зарплаты. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала "Оплот", передают "Новости Донбасса".

Отмечается, что существующий тариф в 3 рубля за проезд не позволяет повысить оклады водителям.

По словам "начальника" отдела транспорта Андрея Науменко, еще одна причина – в лимите дизельного топливо для автобусов коммунальной формы собственности.

Иллюстрация. "ДНР" 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее местные жители пожаловались, что террористы непризнанной "ДНР" продолжают разворовывать и разваливать оккупированный Донбасс, в результате крупные заводы перестают функционировать, а люди остаются без работы.

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