"Уставший старик на фоне Кремля!" Сторонник оккупантов сравнил новогодние обращения Зеленского и Путина

Депутат районного совета Тропарево-Никулино (Москва) Владимир Гарначук, поддерживающий оккупацию Крыма, восхитился новогодним поздравлением президента Украины Владимира Зеленского.
Соответствующий пост россиянин опубликовал в Facebook в сообществе "Доска позора чиновников Крыма". Он рассказал, что сравнил выступление украинского главы с обращением президента РФ Владимира Путина.
"Фантастический контраст. Уставший старик на фоне Кремля прочитал банальный текст с экрана телесуфлера. Без энергии, без удовольствия, без искренности, без смысла. Просто слова.
Зеленский со своей командой снял мощнейший мотивирующий ролик, наполненный эмоциям и смыслом", – поделился впечатлениями Гарначук.
Новогоднее обращение Владимира Зеленского
Скрин видео
Блогер RoksolanaToday&Крым с сарказмом высказалась о посте россиянина. Она напомнила его биографию и указала, что он – глава организации "Чистый берег. Крым", также работал помощником первого заместителя председателя правительства в компании "Совет министров Республики Крым".
"Гарначук-крымнашист бутербродного толка в восторге", – написала RoksolanaToday&Крым.
Скриншот
Владимир Гарначук
facebook.com/garnach
Ганарчук-крымнашист бутербродного толка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 1, 2020
в восторге
Председатель правления в Чистый Берег. Крым
депутат районного совета в Тропарево-Никулино
Работал помощник Первого заместителя председателя правительства в компании "Совет министров Республики Крым"
Живет в г. Москва
Из г. Москва pic.twitter.com/8FQ4TRq1AE
Посмотреть видео новогоднего поздравления президента Украины предлагаем по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, пользователи сети неоднозначно восприняли то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин обменялись поздравлениями с праздниками в ходе телефонного разговора 31 декабря.
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