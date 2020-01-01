"Уставший старик на фоне Кремля!" Сторонник оккупантов сравнил новогодние обращения Зеленского и Путина

Депутат районного совета Тропарево-Никулино (Москва) Владимир Гарначук, поддерживающий оккупацию Крыма, восхитился новогодним поздравлением президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий пост россиянин опубликовал в Facebook в сообществе "Доска позора чиновников Крыма". Он рассказал, что сравнил выступление украинского главы с обращением президента РФ Владимира Путина.

"Фантастический контраст. Уставший старик на фоне Кремля прочитал банальный текст с экрана телесуфлера. Без энергии, без удовольствия, без искренности, без смысла. Просто слова.

Зеленский со своей командой снял мощнейший мотивирующий ролик, наполненный эмоциям и смыслом", – поделился впечатлениями Гарначук.

Новогоднее обращение Владимира Зеленского Скрин видео

Блогер RoksolanaToday&Крым с сарказмом высказалась о посте россиянина. Она напомнила его биографию и указала, что он – глава организации "Чистый берег. Крым", также работал помощником первого заместителя председателя правительства в компании "Совет министров Республики Крым".

"Гарначук-крымнашист бутербродного толка в восторге", – написала RoksolanaToday&Крым.

Скриншот

Владимир Гарначук facebook.com/garnach

Ганарчук-крымнашист бутербродного толка

в восторге

Председатель правления в Чистый Берег. Крым

депутат районного совета в Тропарево-Никулино

Работал помощник Первого заместителя председателя правительства в компании "Совет министров Республики Крым"

Живет в г. Москва

Из г. Москва pic.twitter.com/8FQ4TRq1AE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 1, 2020

Посмотреть видео новогоднего поздравления президента Украины предлагаем по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, пользователи сети неоднозначно восприняли то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин обменялись поздравлениями с праздниками в ходе телефонного разговора 31 декабря.

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