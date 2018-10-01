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Мосийчука готовятся убить: нардеп раскрыл детали от ФСБ и "кадыровцев"

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Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук получил информацию о подготовке нового покушения на себя из двух не связанных между собой источников.

Об этом нардеп рассказал в эфире ObozTV. По его словам, один источник находится в Москве и близок к ФСБ, второй источник близок к среде "кадыровцев".

"Поступила информация, что в Украине находится группа, которая имеет цель устроить несколько политических убийств или терактов, и одной из мишеней опять должен быть я", - сказал Мосийчук.

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Политик сообщил, что владеет "более конкретной информацией" и передал ее правоохранительным органам. По его словам, информация о новом покушении была обнародована для того, чтобы "оттянуть время, дать возможность правоохранителям предотвратить эти вещи или хотя бы напугать этих людей".

"Если бы я четко знал лиц, которые будут исполнителями этих преступлений, я молчал бы, и мы бы отрабатывали через правоохранительные структуры этих людей, чтобы их задержать и предотвратить террористический акт… Ни я, ни правоохранители не владеют информацией о конкретных исполнителях… Вся эта информация отрабатывается, и возможно она даст со временем выйти на этих исполнителей, чтобы их задержать и предотвратить теракт", - заявил он.

"Один источник - из связанных со мной людей, а второй - это чистое стечение обстоятельств. Так вышло, что человек в Украине, к которому попала эта информация, очень давно общался со мной, но когда узнал, сообщил мне. Это абсолютно непубличные люди, не политики, не работники правоохранительных органов. Один - обычный человек, второй, будем так говорить, иностранец", - уточнил депутат.

Мосийчук заявил, что он с 2014 года получает информацию с территории РФ. Он намекнул, что "чеченская и другие кавказские диаспоры в Москве являются неоднородными идеологически и частично связаны с диаспорами в Киеве".

В то же время нардеп отказался комментировать, на кого еще из известных украинцев может готовить покушения упомянутая им диверсионная группа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября нардеп Игорь Мосийчук заявил, что диверсионная группа хочет убить его до конца ноября.

Напомним, что 25 октября 2017 года в Киеве возле телеканала Espreso.TV прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и получили ранения трое, в том числе народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мосийчук впоследствии заявлял, что за покушением на него могут стоять те же люди, что и за убийством чеченского добровольца АТО Амины Окуевой.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПокушение на Мосийчука
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Объект
Радикальная партия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Бабченко поможет.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлы а ведь если его грохнут. вы будете ржать как лошади, а ведь он патриот, тяжелее члена в жизни ничего не держал. не спит. законы для вас пишет. всё о бедном быдле думает, где слова поддержки бедному нацисту?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Кто !!! Кто этот мощный старик?!!! Отец украинской дерьмократии? Особа приближённая к скотыняке ?...Живыми он им не сдастся !!!
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