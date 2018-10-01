Мосийчука готовятся убить: нардеп раскрыл детали от ФСБ и "кадыровцев"

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук получил информацию о подготовке нового покушения на себя из двух не связанных между собой источников.

Об этом нардеп рассказал в эфире ObozTV. По его словам, один источник находится в Москве и близок к ФСБ, второй источник близок к среде "кадыровцев".

"Поступила информация, что в Украине находится группа, которая имеет цель устроить несколько политических убийств или терактов, и одной из мишеней опять должен быть я", - сказал Мосийчук.

Политик сообщил, что владеет "более конкретной информацией" и передал ее правоохранительным органам. По его словам, информация о новом покушении была обнародована для того, чтобы "оттянуть время, дать возможность правоохранителям предотвратить эти вещи или хотя бы напугать этих людей".

"Если бы я четко знал лиц, которые будут исполнителями этих преступлений, я молчал бы, и мы бы отрабатывали через правоохранительные структуры этих людей, чтобы их задержать и предотвратить террористический акт… Ни я, ни правоохранители не владеют информацией о конкретных исполнителях… Вся эта информация отрабатывается, и возможно она даст со временем выйти на этих исполнителей, чтобы их задержать и предотвратить теракт", - заявил он.

"Один источник - из связанных со мной людей, а второй - это чистое стечение обстоятельств. Так вышло, что человек в Украине, к которому попала эта информация, очень давно общался со мной, но когда узнал, сообщил мне. Это абсолютно непубличные люди, не политики, не работники правоохранительных органов. Один - обычный человек, второй, будем так говорить, иностранец", - уточнил депутат.

Мосийчук заявил, что он с 2014 года получает информацию с территории РФ. Он намекнул, что "чеченская и другие кавказские диаспоры в Москве являются неоднородными идеологически и частично связаны с диаспорами в Киеве".

В то же время нардеп отказался комментировать, на кого еще из известных украинцев может готовить покушения упомянутая им диверсионная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября нардеп Игорь Мосийчук заявил, что диверсионная группа хочет убить его до конца ноября.

Напомним, что 25 октября 2017 года в Киеве возле телеканала Espreso.TV прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и получили ранения трое, в том числе народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мосийчук впоследствии заявлял, что за покушением на него могут стоять те же люди, что и за убийством чеченского добровольца АТО Амины Окуевой.