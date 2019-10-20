Гром для ВСУ: известный эксперт рассказал о новом мощном оружии Украины

Новейшая разработка украинского КБ "Южное" – система управления "Гром-2", положит начало проекту IT-артиллерии для ВСУ. Впервые прототип показали на киевской выставке "Оружие и безопасность-2019".

Подробности о новинке украинского ОПК в интервью "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он уточнил, что представление "Грома-2", к сожалению, прошло незамеченным.

Артиллерия ВСУ Иллюстративное фото

"Это система, которая предлагается в рамках проекта IT-артиллерии. Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы. Это направление у нас уже развивается, но я надеюсь, что будет развиваться значительно активнее", - пояснил эксперт.

При этом, акцентировал внимание Згурец, важнейшим вопросом является то, готово ли новое руководство Украины и Министерства обороны как можно скорее внедрять подобные наработки.

"Сейчас происходят процессы, связанные с формированием нового оборонного обзора. В ноябре мы должны его получить. Новый оборонный обзор назовет новые угрозы и вызовы. Исходя из новых угроз, мы должны изменить госпрограмму развития вооружения, а также сформировать новый облик вооруженных сил. Однако эти новые реалии будут сформулированы позже, чем будет сверстан новый бюджет", – пояснил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разработке новейшей украинской сверхзвуковой ракеты. "Молния" будет рассчитана на борьбу с военными кораблями противника.

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