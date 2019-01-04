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Новое ЧП в Крыму: без света остались 19 населенных пунктов и тысячи людей

1.2тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму 19 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.

Как сообщает предприятие "Крымэнерго", по состоянию на 08:00, нет света в домах 6 тысяч абонентов.

По этим данным, в ночь с 3 на 4 января сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких района Крыма.

В Крыму нет света

В Крыму нет света

Корреспондент

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"Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря оказались обесточенными Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма.

Ранее стало известно, что Россия может потратить 1,5 млрд руб., чтобы обеспечить энергией анексированный Крым с помощью мобильных гидротеплоэлектростанциями (МГТЭС) из-за срыва сроков запуска Таврической и Балаклавской ТЭС.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
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ефимов владимир
ефимов владимир
О каком срыве сроков запуска ТЭС пистите? Все идет по плану, в Симферополе уже на полную мощность вывели. Дебилы, бля..
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым не может быть "аннексированным", учите понятие аннексии, банднровские дебилы.
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