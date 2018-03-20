500 убитых на 20 грамм: эксперт разложил маршрут попадания яда из России в Украину

Нервно-паралитический газ "Новичок", которым предположительно отравили шпиона Сергея Скрипаля, может попасть на территорию Украины из России через "Л/ДНР". Яд опасен тем, что проявляется не сразу, а масштабы поражения очень серьезны: 20 граммов вещества убьет 500 человек.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

"Газ "Новичок" не теряет своих свойств, если он растворен в топливе и проходит через двигатель. Это я говорю для тех дураков, которые считают, что не надо разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией и допускать сюда машины с российскими номерами", - подчеркнул он.

По словам эксперта, на сегодняшний день все еще работают прямые автобусные маршруты с неподконтрольными украинской власти территориями – так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Доезжают или до Ростова, или до Брянска, причем не заезжая на автовокзал, там пересаживаются на другой транспорт и везут дальше. На четвертый год войны на территорию Украины заезжает транспорт, раскрывается контейнер в топливном баке, и пока он едет все это распыляется. Распыляет это вещество транспорт, приехавший из "Л\ДНР", по Дарницкому району Киева, например, по Осокоркам. В зависимости от плотности насыщения бака зона поражения составляет десятки квадратных километров. Сейчас переживают за Раду, но что может случиться с Киевом, Сумами, Харьковом?" - заявил Юрий Колесников, обратив внимание, что "20 граммов такого вещества - это 500 убитых".

Эксперт также рассказал об особенностях действия отравляющего газа "Новичок".

"Мы знаем о существовании пяти разновидностей "Новичка". Против Скрипаля использовали "Новичок-5"… Он действует следующим образом. В организме есть много процессов, которые происходят без участия сознания – управление внутренними органами, кровеносной системой. Этот яд блокирует импульсы управления этими системами. Вас отравили нервно-паралитическим газом, но у вас отказывают почки, печень и так далее", - объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что яд сразу не проявляется. "Скрипаль с дочерью получили 10-кратную смертельную дозу и потом еще несколько часов ходили отравленные, и они де-факто не понимали, что уже мертвы. Полицейский вышел из комы, но он не сможет дальше жить без помощи медиков, останется инвалидом – а он получил мизерную дозу", - отметил Колесников.

Как сообщал "Обозреватель", создатель "Новичка" Вил Мирзаянов раскрыл детали создания нервно-паралитического газа.