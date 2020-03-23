Новейшую военную технику РФ зафиксировали на Донбассе: появились свежие фото

На оккупированных территориях Донбасса зафиксированы новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы.

Соответствующие фото опубликованы на сайте международного разведывательного сообщества Inform Napalm (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

informnapalm.org

"Мы получили по своим каналам новое визуальное подтверждение наличия на Донбассе новейших российских систем РЭБ", – говорится в сообщении.

В Inform Napalm отмечают, что полученные сведения дополняют отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 марта, в котором речь шла о раскрытии комплексов радиоэлектронной борьбы: РБ-341В "Леер-3", Р-934Б "Синица" и РБ-636 "Свет-КУ".

Также приводится в пример другой отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 22 марта. В нем говорилось, что члены вооруженных формирований в Донецкой области не пропустили ни один патруль миссии.

"Это очередной раз демонстрирует агрессивные намерения России, которая пытается скрыть перемещение оружия и военной техники на оккупированной территории ОРДЛО", – отметили в сообществе.

Фото ОБСЕ informnapalm.org

По фото ОБСЕ установлены координаты расположения военной техники informnapalm.org

Справа: элемент аэрофотоснимка. Слева: фото для сравнения. informnapalm.org

Фото комплекса РБ-636 "Свет-КУ" в Луганске в 2016 году informnapalm.org

Фото сравнения элементов комплекса РБ-636 "Свет-КУ" informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе наемник засветил современную российскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Рубикон".

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