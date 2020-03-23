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23 марта • обновлено в 22:46
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Новейшую военную технику РФ зафиксировали на Донбассе: появились свежие фото

2.2т
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На оккупированных территориях Донбасса зафиксированы новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы.

Соответствующие фото опубликованы на сайте международного разведывательного сообщества Inform Napalm (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Новейшую военную технику РФ зафиксировали на Донбассе: появились свежие фото

informnapalm.org

"Мы получили по своим каналам новое визуальное подтверждение наличия на Донбассе новейших российских систем РЭБ", – говорится в сообщении.

В Inform Napalm отмечают, что полученные сведения дополняют отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 марта, в котором речь шла о раскрытии комплексов радиоэлектронной борьбы: РБ-341В "Леер-3", Р-934Б "Синица" и РБ-636 "Свет-КУ".

Также приводится в пример другой отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 22 марта. В нем говорилось, что члены вооруженных формирований в Донецкой области не пропустили ни один патруль миссии.

"Это очередной раз демонстрирует агрессивные намерения России, которая пытается скрыть перемещение оружия и военной техники на оккупированной территории ОРДЛО", – отметили в сообществе.

Фото ОБСЕ

Фото ОБСЕ

informnapalm.org

По фото ОБСЕ установлены координаты расположения военной техники

По фото ОБСЕ установлены координаты расположения военной техники

informnapalm.org

Справа: элемент аэрофотоснимка. Слева: фото для сравнения.

Справа: элемент аэрофотоснимка. Слева: фото для сравнения.

informnapalm.org

Фото комплекса РБ-636 "Свет-КУ" в Луганске в 2016 году

Фото комплекса РБ-636 "Свет-КУ" в Луганске в 2016 году

informnapalm.org

Фото сравнения элементов комплекса РБ-636 "Свет-КУ"

Фото сравнения элементов комплекса РБ-636 "Свет-КУ"

informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе наемник засветил современную российскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Рубикон".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор военная техника ОБСЕ
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Shyrcova Ninanina
Shyrcova Ninanina
Лори Бакхут (Laurie Buckhout), в прошлом начальник управления РЭБ сухопутных войск США, а ныне генеральный директор компании Corvus Group. По мнению Бакхут, ВС США не располагают сколь-нибудь серьезным арсеналом средств радиоэлектронного поражения. «У нас отличная радиоэлектронная разведка, и мы можем прослушивать противника 24 часа в сутки; но их [России] возможности по подавлению нашей радиосвязи превышают наши возможности на порядок», - сказала она. «Против них наша система управления просто беззащитна».
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На четвертом фото левое переднее колесо в асфальт погрузилось?)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинским нацистам помогает Америка, героям Донбасса помогает Россия. Какие проблемы?
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