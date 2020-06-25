Новейшая российская БМП сломалась сразу после парада в Москве. Показательное видео

Российская боевая машина пехоты на платформе "Бумеранг", которую в стране-агрессоре считают перспективной разработкой, сломалась прямо посреди улицы после пропагандистского парада в Москве.

Инцидент произошел 24 июня. Как сообщает "Украинский милитарный портал", когда бронетехника возвращалась с действа, одна из БМП К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задымилась, проехала около 100 метров и остановилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На помощь ей приехала машина ремонта РЭМ-КЛ. БМП дальше не поехала своим ходом, вероятно из-за проблем с двигателем. Следовательно, ее взяли на буксир.

БМП пришлось тащить буксиром Скриншот видео

Напомним, что "Бумеранг" – это перспективная колесная платформа средней весовой категории, разрабатывается ООО "Военно-промышленная компания". Двигатель расположен в передней части машины. К-17 – российская колесная боевая машина пехоты на базе унифицированной бронированной платформы ВПК-7829 "Бумеранг".

В конструкции применен комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение необитаемого модуля – 30-мм пушка 2А42. Есть также пулемет калибра 7,62 мм и противотанковые ракеты "Корнет".

Российская БМП на платформе "Бумеранг" "Украинский милитарный портал"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе пропагандистский парад 24 июня мог закончиться трагедией. Там главный танк Т-34 едва не въехал в толпу зрителей. Как оказалось, бронемашине – 75 лет, и ее отреставрировали специально для парада.