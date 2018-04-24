Новая волна мобилизации в Украине: Полторак расставил точки над "і"

В Украине не будут проводить очередную волну мобилизации, так как на данный момент страна в ней не нуждается.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак, передает ВВС Украина.

"Касательно очередной волны мобилизации - у нас сегодня такой необходимости нет. Есть несколько причин, и одна из них - это то, что нам удалось провести серьезную работу с резервом первой очереди, то есть с людьми, которые имеют боевой опыт. Они уже приписаны не только в военкоматах, но и в военных частях", - объяснил он.

По его словам, эти люди готовы в течение нескольких дней стать к оружию - доукомплектовать подразделения или сформировать новые части и выполнять задания.

"Мы восстановили бесценный ресурс через военкомат. Четко понимаем, сколько у нас есть людей и на что мы можем рассчитывать. Научились рассчитывать и риски при необходимости проведения мобилизации", - указал Полторак.

Как сообщал "Обозреватель", Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в конце апреля и будет запущен новый формат пор руководством командующего Объединенного штаба.