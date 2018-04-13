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Новая военная операция на Донбассе: Турчинов сказал, что будет с АТО

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Изменение АТО на Донбассе на операцию Объединенных сил (ООС) не исключает проведения точечных антитеррористических операций.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью телеканалу "UA: Перший".

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи", - сказал он.

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"Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - отметил Турчинов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.

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Темы
АТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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