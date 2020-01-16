После люстрации и с элитным автопарком: раскрыты "старые лица" в новой украинской таможне

Среди руководства новой Государственной таможенной службы, которую запустили в декабре прошлого года, журналисты нашли немало "старых лиц".

Об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо", в котором проанализированы биографии и декларации некоторых чиновников (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Временным руководителем Азовской таможни (бывшая Донецкая) стал Владимир Денисов. Он во времена президентства Виктора Януковича был заместителем начальника Донецкой таможни.

После Революции Достоинства его люстрировали. В 2019 году Денисов через суд восстановился в старую таможню, получив почти 400 тысяч компенсации от государства за вынужденные прогулы. В ноябре 2019-го он получил должность в реформированном органе.

Новую Киевскую таможню временно возглавил Антон Борисенко, который ранее был начальником поста "Харьков-центральный".

Согласно декларации, в 2018 году вместе с женой он заработал около 350 тысяч гривен. Мать жены передала Борисенко в пользование квартиру в центре Харькова, отец – автомобиль BMW X4 2017 выпуска, а брат – Toyota Highlander 2017 года.

BMW X4 Коллаж

Обязанности начальника Полесской таможни исполняет бывший глава Запорожской таможни Алексей Мужев.

Как пишут расследователи, за последние годы имущественное положение его тещи значительно улучшилось. В 2017 году она купила за более миллиона гривен новый Volkswagen Tiguan и сразу отдала его в пользование зятю. В 2019 году женщина приобрела сразу две квартиры в запорожской новостройке общей площадью более 150 квадратных метров.

Новостройка, в которой приобрела квартиры теща Мужева Скрин видео

Главой Черноморской таможни, которая объединила Николаевскую и Херсонскую, временно стал Александр Щуцкий.

В 2016 году он стал начальником таможенного поста "Луцкий". Тогда чиновник задекларировал несколько дорогих авто, среди которых – Bentley Continental, оформленное на пожилого отца таможенника. Впоследствии Щуцкий возглавил Сумскую таможню, а в конце прошлого года занял должность в реформированном ведомстве.

Часть автомобилей семья Шуцких продала, однако несколько новых машин в 2019 году появилось у его брата Андрея (Toyota RAV4 2017-го и Mercedes-Benz 2014 года выпуска).

Энергетическую таможню возглавляет Андрей Хомяк. Ранее он работал заместителем начальника этой же таможни в старой структуре.

У его жены в собственности три небольших квартиры в Киеве, которые приобрели, начиная с 90-х. Однако в течение шести последних лет мать таможенника сделала несколько существенных покупок.

В 2015 году женщина приобрела две квартиры: в Киеве общей площадью 102 квадратных метра и в Херсоне – на 118 квадратов. В 2013 году она купила магазин-кафе на почти 200 квадратов. Из открытых источников известно, что женщина является физическим лицом-предпринимателем и предоставляет в аренду недвижимое имущество.

Евгений Кодис, новый временный начальник Одесской таможни, ранее возглавлял Днепропетровскую и Кировоградскую таможни и работал в Совете национальной безопасности и обороны.

В 2015 году он купил квартиру в Одессе на более 160 квадратных метров. Апартаменты расположены вблизи Черного моря и известного пляжа "Аркадия". Сейчас такая квартира стоит около семи миллионов гривен.

Дом, в котором расположена квартира Кодиса Скрин видео

Ранее OBOZREVATEL писал о новом начальнике объединенной Галицкой (бывшей Львовской) таможни Владимире Цабаке, который ездит на целом автопарке роскошных авто.

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