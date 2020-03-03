Поборы, подделки и злоупотребления: что происходит на новой таможне Нефьодова

На новой таможне, которую всем налогоплательщикам так громко пообещал ее глава Максим Нефьодов, работают все те же старые кадры. Мы уже писали о том, каким "послужным списком" могут похвастаться новые сотрудники, например, Галицкой таможни. Их по многу раз привлекали к дисциплинарной ответственности, увольняли, против некоторых из них открыты даже уголовные дела. Однако они не единственные, кто отличается такой биографией. Правоохранители только за последние три месяца, когда уже заработала обновленная таможня, предъявили несколько подозрений в совершении преступлений сотрудникам ведомства. Но такие факты в биографии подчиненных почему-то не смущают главу таможни, напротив, он верит в их опыт. Возможно, именно такой богатый опыт старых кадров и не позволяет таможне выполнять план и перечислять в бюджет необходимые сумы?

Подробнее о том, что происходит с кадрами на таможне – в материале OBOZREVATEL.

Брал деньги за то, что не мешал

Только в декабре прошлого года, когда Максим Нефьодов заявил о начале работы обновленной таможни, СБУ завела два дела против сотрудников ведомства.

Например, в Херсонской области заместитель начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия – начальник оперативного отдела таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым Святослав Плухатин получил взятку 14 тысяч гривен за то, что не мешал предпринимателю ввозить в Украину товары. 7 декабря прошлого года Генпрокуратура предъявила таможеннику подозрение.

Деловая столица

1 декабря ГБР в Черновицкой области предъявило подозрение инспектору таможенного пункта “Кельменці” Черновицкой таможни Бойко. Инспектор получил взятку в размере 2600 грн от украинца,который ввозил товары из Молдовы.

В январе нынешнего года ГБР предъявило подозрение старшему инспектору таможенного пункта “Чорноморський” Одесской таможни Ришканичу. Он вымогал $1,25 тыс. И получил $850 за то, чтобы не мешать оформлению автомобилей с иностранной регистрацией.

Прокуратура Харьковской области в январе 2020 года предъявила подозрение старшему инспектору таможенного пункта “Харьков-Залізничний” Слобожанской таможни Козырю. Он получил $500 от украинки за беспрепятственный проход таможенного контроля.

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Также в январе этого года ГБР сообщило о подозрении главному инспектору таможенного пропуска “Східний термінал” Киевской таможни Самойленко. Он занизил таможенную стоимость ферросплавов одной из компаний, в результате нанес ущерб государству в 3,7 млн грн.

Платили за турецкие товары

Подобные истории продолжились и в феврале. Например, 11 февраля был задержан заместитель начальника 2 отдела оперативного реагирования Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Азовской таможни Руслан Клиндухов. Он был задержан при получении 2500 грн от таможенного брокера.

31 января сотрудники СБУ Запорожской области поймали таможенника Минько во время получения 5000 грн взятки. Это была только часть денег, всего же сотрудник таможни должен был получить 40 тыс. грн.

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СБУ в Херсонской области раскрыла целую схему на таможенном посту в местном аэропорту. Инспектора, начальники смен и начальник самого поста вымогали у предпринимателей от 300 до 500 долларов за свободный ввоз в Украину турецких товаров.

На горячем 9 февраля поймали и сотрудника таможенного поста "Нові Яриловичі" Северной таможни Рябко. Он как раз получал 6 тысяч гривен за оформление автомобилей в режиме “временного воза до 1 года”. Причем еще в январе этот сотрудник получил по такой же схеме 4 тыс грн.

Подделывали документы

Сразу против семи сотрудников Волынской таможни – Корень, Волонтир, Нечипорук, Грицай, Мудрак, Шкаран и Новосад – открыты производства по ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Чекпоинт

По этой же статье открыты производства и относительно трех сотрудников Закарпатской таможни – Бродвий, Лакатиш, Микулянец. А четверо сотрудников – Лукач, Немеш, Стричик, Гвоздь – проходят по делам, связанным с нарушением закона о гостайне. Заместитель начальника отдела таможни Закарпатья Чабан привлечён по статье 172 УК Украины (Незаконное разглашение или использование в своих целях информации, которая стала известна в связи с исполнением служебных обязанностей).

Все эти сотрудники были назначены на должности на Закарпатской таможне в декабре 2019 – январе 2020 года, как раз когда заработала обновленная таможня Нефьодова.

В это же время на Киевскую таможню назначены трое сотрудников – Невмержицкий, Пархомчук, Шляга, которые проходят по делам, открытым по статье 364 УК Украины (Злоупотребление служебным положением).

Мигньюз

Еще одному сотруднику, инспектору поста “Житомир” Димитращуку еще в 2018 году предъявлено подозрение по ст. 368 УК Украины (Взятка). Главному инспектору таможенного поста “Умань” Каплию предъявлено подозрение по ст. 366 УК Украины – служебная подделка.

На "Північной" таможне уже при Нефьодове назначены три сотрудника Крисько, Тимошенко и Коврига, которые привлечены к административной ответственности за то, что вовремя не сообщили об изменениях собственности.

Замначальника отдела документооборота Супроненко получил подозрение по ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением. А главный инспектор пункта “Дружба” получил подозрение по ст. 368 УК Украины – взятка.

Максим Нефьодов

Начальником на Слобожанскую таможню при Нефьодове назначен Любченко, который привлекался к админответственности за то, что “забыл” указать в своей декларации квартиру в Москве.

Инспекторы Галецкий и Зубенко получили подозрения по ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением. А инспектор Козырь – по ст. 368 УК Украины – служебная подделка.

Главный инспектор Клепикова на "Східній" таможне также проходит по ст. 368 – служебная подделка. Материалы дела сейчас находятся в суде первой инстанции.

Как мы видим, в ходе реализации гениальной кадровой политики Нефьодова личный состав таможни пополнили достойные личности, которые в своей профессиональной деятельности наверняка думают, как пополнить казну и не пропустить очередной груз контрабанды? Наверное, нет.

Несомненно, как и кадровая, так и другие инициативы команды Нефьодова требуют тщательной ревизии и пересмотра, ведь если так пойдет и дальше, страна рискует потерять значительную часть поступлений в казну, которые медленно, но очень уверенно будут оприходованы членами "новой команды" на таможне.

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